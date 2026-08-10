Le PSG boucle un transfert incompréhensible à 35 ME

Le PSG accélère au mercato et le gardien américano-japonais Zion Suzuki va prendre la direction de Paris la semaine prochaine. Mais pour quoi faire ?

Semaine cruciale pour le PSG , avec deux titres à jouer en quelques jours contre Aston Villa pour la SuperCoupe d’Europe et face à Lens pour le Trophée des Champions. La formation de Luis Enrique sera très loin d’être la mieux armée physiquement, sachant qu’elle a été l’une des dernières du continent à reprendre le chemin de l’entrainement.

Mais au moins, sur le plan du recrutement, les choses s’accélèrent. Maghnès Akliouche et Lucas Digne ont signé ces derniers jours, et la prochaine recrue se dessine. Tard dimanche soir, Fabrizio Romano a annoncé qu’un accord était imminent pour faire signer Zion Suzuki en provenance de Parme. Pour cela, le PSG va lâcher 35 millions d’euros, soit un montant très élevé pour un gardien qui n’aura aucune assurance d’être titulaire.

En effet, même s’il ne fait pas partie des meilleurs gardiens du monde, Matvey Safonov est le numéro 1 au PSG, et il a fait le travail la saison dernière. Mais surtout, dans les précisions de l’informateur italien, il est stipulé que le gardien japonais a encore de bonnes chances d’être prêté à la Juventus Turin cette saison. Une façon de l’avoir dans ses rangs pour Paris, tout en le laissant continuer à progresser en Serie A , où il fait partie des tous meilleurs portiers.

Néanmoins, laisser partir un gardien recruté pour 35 ME a de quoi surprendre, si c’est vraiment la stratégie décidée par le PSG. En tout cas, Lucas Chevalier n’étant pas vraiment sur le départ, le club francilien va devoir clarifier sa situation en ce qui concerne ce poste précis. Car le natif de Newark, dans l’état de New York, arrive tout de même avec le vent en poupe après sa belle Coupe du monde avec le Japon. A 23 ans, Zion Suzuki reste un jeune gardien, et le PSG a visiblement décidé de miser sur lui pour l’avenir.