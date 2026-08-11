Hojbjerg refuse de partir, McCourt vire quatre joueurs

Le départ de Pierre-Emile Hojbjerg était bouclé, mais le Danois a refusé de quitter l'OM pour d'obscures raisons. De quoi bouleverser la fin d'été à Marseille.

Frank McCourt est en train de se rendre compte qu’il est beaucoup plus difficile de gérer un club qui doit se serrer la ceinture sur le plan financier. Depuis des années, Pablo Longoria avait carte blanche - ou bleue - pour renforcer l’équipe chaque été et ne se souciait pas du bilan financier en fin de saison. Désormais, c’est tout le contraire, et seules les rentrées d’argent importent.

Hojbjerg pas convaincu par Newcastle ?

De nombreux départs ont déjà eu lieu, et à 10 jours de la reprise, aucune arrivée formelle n’est en vue. Les gros salaires sont toujours invités à se trouver un nouveau club, et Pierre-Emile Hojbjerg se dirigeait vers Newcastle. Les deux clubs avaient un accord pour un transfert à hauteur de 11 ME, mais le Danois a refusé cette opportunité de revenir en Italie. Selon plusieurs médias, il veut rester à l’OM, où il a encore deux ans de contrat. Difficile de croire toutefois, que les conditions financières offertes par les Magpies ne soient pas au moins équivalentes aux siennes en Provence.

Cette décision a eu le don de faire hurler Frank McCourt, qui n’a pas compris ce refus et voit ainsi un départ tant attendu tomber à l’eau. Pour le journaliste pro-marseillais Marwan Belkacem, les conséquences de ce refus d’Hojbjerg pourraient être dramatiques pour la formation de Bruno Genesio.

« Rapide analyse sportive du coup de gueule de McCourt X Hojbjerg. La conséquence immédiate d'un non-départ de PEH, c'est peut-être l'obligation de vendre un Timber par exemple. Ou même un Paixao et un Gouiri vu que tu n'as plus que ça dans les placards, avec Weah », a lancé le journaliste suiveur de l’OM, qui estime toutefois que Hojbjerg pourrait dire oui s’il recevait une offre équivalente d’un grand club italien, la Juventus l’ayant dans le viseur.

En attendant, l’OM discute toujours beaucoup plus pour des départs que pour des arrivées, et les supporters auraient tout de même du mal à voir les derniers bastions de ce début de saison comme Paixao, Gouiri, Weah ou Timber faire leurs valises dans les derniers jours du mois d’août.