Hojbjerg refuse de partir, McCourt vire quatre joueurs

Hojbjerg refuse de partir, McCourt vire quatre joueurs

OM11 août , 8:00
parGuillaume Conte
13
Ajouter comme source préférée sur Google
Le départ de Pierre-Emile Hojbjerg était bouclé, mais le Danois a refusé de quitter l'OM pour d'obscures raisons. De quoi bouleverser la fin d'été à Marseille.
Frank McCourt est en train de se rendre compte qu’il est beaucoup plus difficile de gérer un club qui doit se serrer la ceinture sur le plan financier. Depuis des années, Pablo Longoria avait carte blanche - ou bleue - pour renforcer l’équipe chaque été et ne se souciait pas du bilan financier en fin de saison. Désormais, c’est tout le contraire, et seules les rentrées d’argent importent.

Hojbjerg pas convaincu par Newcastle ?

De nombreux départs ont déjà eu lieu, et à 10 jours de la reprise, aucune arrivée formelle n’est en vue. Les gros salaires sont toujours invités à se trouver un nouveau club, et Pierre-Emile Hojbjerg se dirigeait vers Newcastle. Les deux clubs avaient un accord pour un transfert à hauteur de 11 ME, mais le Danois a refusé cette opportunité de revenir en Italie. Selon plusieurs médias, il veut rester à l’OM, où il a encore deux ans de contrat. Difficile de croire toutefois, que les conditions financières offertes par les Magpies ne soient pas au moins équivalentes aux siennes en Provence.

Lire aussi

OM : Hojberg décide de rester, McCourt pète un plombOM : Hojberg décide de rester, McCourt pète un plomb
Cette décision a eu le don de faire hurler Frank McCourt, qui n’a pas compris ce refus et voit ainsi un départ tant attendu tomber à l’eau. Pour le journaliste pro-marseillais Marwan Belkacem, les conséquences de ce refus d’Hojbjerg pourraient être dramatiques pour la formation de Bruno Genesio.
« Rapide analyse sportive du coup de gueule de McCourt X Hojbjerg. La conséquence immédiate d'un non-départ de PEH, c'est peut-être l'obligation de vendre un Timber par exemple. Ou même un Paixao et un Gouiri vu que tu n'as plus que ça dans les placards, avec Weah », a lancé le journaliste suiveur de l’OM, qui estime toutefois que Hojbjerg pourrait dire oui s’il recevait une offre équivalente d’un grand club italien, la Juventus l’ayant dans le viseur.
En attendant, l’OM discute toujours beaucoup plus pour des départs que pour des arrivées, et les supporters auraient tout de même du mal à voir les derniers bastions de ce début de saison comme Paixao, Gouiri, Weah ou Timber faire leurs valises dans les derniers jours du mois d’août.
Articles Recommandés
Le Psg Au Grand Complet Face A Aston Villa
PSG

Le PSG au grand complet face à Aston Villa

Tv Psg Aston Villa A Quelle Heure Et Sur Quelle Chaine
PSG

TV : PSG - Aston Villa, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Lom Et Le Losc En Guerre Pour Une Revelation Du Mondial
OM

L'OM et le LOSC en guerre pour une révélation du Mondial

Cathro
ASSE

ASSE : Le mercato s'emballe, 6 départs et 2 renforts actés

Fil Info

11 août , 11:26
Le PSG au grand complet face à Aston Villa
11 août , 11:20
TV : PSG - Aston Villa, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
11 août , 11:00
L'OM et le LOSC en guerre pour une révélation du Mondial
11 août , 10:30
ASSE : Le mercato s'emballe, 6 départs et 2 renforts actés
11 août , 10:06
Paris Sportifs : L'OL s'en sort contre Prague, c'est 96 euros pour vous
11 août , 10:00
PSG : Luis Enrique a une très mauvaise nouvelle pour Mbappé
11 août , 9:40
Carton rouge pour la VAR, les arbitres reprennent le pouvoir
11 août , 9:20
L'OL connait le nom de sa dernière recrue de l'été
11 août , 9:07
TV : OL - Sparta Prague, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

PSG : Luis Enrique a une très mauvaise nouvelle pour Mbappé

Mais bien sûr !... et pourquoi pas aussi le donner à Lucas Hernandez. Mdr Ah merde... non... il n'est pas espagnol. ^^

Hojbjerg refuse de partir, McCourt vire quatre joueurs

Parce que vous croyez toujours aux buzziques journalistiques ?

Hojbjerg refuse de partir, McCourt vire quatre joueurs

Oui carrément d'accord

OL : Fonseca s'agace et secoue Louis-Jean

Vous êtes payés par Mc court pour écrire en permanence des articles à charge sur Lyon !!!!

PSG : Luis Enrique a une très mauvaise nouvelle pour Mbappé

C’est là où j’ai du mal, sur le palmarès collectif il a tout gagné, mais intrinsèquement sa saison n’a pas crevé l’écran au contraire de Vitinha.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading