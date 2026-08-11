OL : Fonseca s'agace et secoue Louis-Jean

Un peu plus nerveux après le match aller raté de sa part à Prague, Paulo Fonseca a haussé le ton au sujet du mercato à l'OL.

Paulo Fonseca, pourtant bien conscient de la situation précaire de son club sur le plan financier, ne cesse de demander des renforts à chaque prise de parole. Avant le match face au Sparta Prague, l’entraineur portugais a encore une fois fait passer le message que l’effectif dont il a à sa disposition n’est pas suffisant à ses yeux. Cette fois-ci, c’est sur le plan de l’arrière droit que l’ancien coach de l’AS Roma n’est pas satisfait.

Fonseca veut un 3e latéral droit

Pourtant, l’OL a offert un premier contrat au prometteur Steeve Kango, qui espère bien avoir du temps de jeu cette saison. Et il possède toujours Ainsley Maitland-Niles, expérimenté latéral anglais qui ne parvient certes pas à faire l’unanimité ces derniers mois. Clinton Mata, assez peu à l’aise dans l’axe sur les derniers matchs, peut aussi occuper ce poste avec solidité. Mais cela ne suffit pas à l’entraineur portugais, qui veut un joueur plus costaud à ce poste.

« Nous avons besoin d’un autre latéral droit, on travaille pour ramener un joueur qui peut aider l’équipe, on a des solutions. J’attends peut-être un joueur plus fort défensivement, pour avoir différentes structures possibles », a fait savoir le coach de l’OL, dans un message plutôt musclé envers le chef du recrutement, Matthieu Louis-Jean.

Ces dernières heures, l’arrivée de Zachary Athekame a été évoquée, en provenance du Milan AC. Mais Paulo Fonseca n’a pas voulu aborder la probable arrivée du joueur suisse, qui devrait être prêté pour occuper ce poste. Une prise de parole qui n’est en tout cas pas la première de la part de Paulo Fonseca pour affirmer ses besoins en terme de mercato. En attendant, l’entraineur lyonnais a une bonne part de responsabilité dans la défaite à l’aller contre Prague, et va devoir redresser la barre ce mardi soir au match retour, sous peine de voir ses rêves de mercato s’écrouler en cas de faillite totale en préliminaire de la Ligue des Champions.