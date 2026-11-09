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PSG : Boly sur le départ, très mauvaise surprise pour Paris
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PSG : Boly sur le départ, très mauvaise surprise pour Paris

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parHadrien Rivayrand
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Le PSG pourrait connaître quelques mouvements cet hiver lors du mercato. David Boly a de grandes chances d'aller voir ailleurs.
Le Paris Saint-Germain veut développer de jeunes joueurs afin d'assurer son avenir au plus haut niveau. Les places restent chères dans la capitale sous les ordres de Luis Enrique. L'Espagnol souhaite notamment prendre son temps avec certains profils et s'assurer de leur volonté de s'inscrire dans le projet du PSG. David Boly est notamment concerné. Le Titi parisien sera en fin de contrat à l'issue de la saison et ne manquera pas de prétendants cet hiver lors du mercato.

David Boly, le PSG doit s'inquiéter 

Selon les informations de Sky Sports, un club se montre d'ailleurs de plus en plus pressant pour s'attacher les services du jeune latéral droit du Paris Saint-Germain : l'Eintracht Francfort. Ces dernières heures, Florian Plettenberg a notamment apporté des précisions sur son compte X :
« L'Eintracht Francfort aimerait déjà signer David Boly en janvier. Le latéral droit talentueux de 17 ans du Paris Saint-Germain figure en haut de leur liste restreinte. Cependant, ses débuts en Ligue des champions lors de la victoire 6-0 contre Villarreal compliquent l'affaire. Plusieurs clubs se sont déjà renseignés. Son contrat au PSG expire à la fin de la saison. »

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David Boly pourrait bénéficier de davantage de temps de jeu après la trêve internationale. Des discussions avec le PSG devraient également avoir lieu pour évoquer son avenir. Tout semble encore ouvert à l'heure actuelle, ce qui explique pourquoi certaines équipes veulent tenter leur chance, quitte à mettre la pression sur les champions d'Europe. Alors qu'Achraf Hakimi ne dispose pas de doublure attitrée, pouvoir compter sur un nouveau joueur fiable, qui n'aurait coûté aucune indemnité de transfert au club, serait forcément une belle réussite pour le Paris Saint-Germain. Affaire à suivre pour les pensionnaires du Parc des Princes.
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J'ai toujours détesté ce schema en 532.... Ce n'est pas mon football...

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