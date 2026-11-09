Pénalty refusé à l’OL, Brest critique l’arbitre

Le pénalty sifflé pour l'OL à Brest aurait pu relancer les Lyonnais dans ce match. Mais en dépit de son annulation en raison de la simulation de Boudache, l'arbitre de la rencontre se fait houspiller par Gauthier Lloris.

Le Stade Brestois a encore une fois pris le meilleur sur l’OL au Stade Francis-Le-Blé ce dimanche, une enceinte qui commence à devenir maudite pour les Lyonnais. Menés au score, les Rhodaniens ont pensé avoir une occasion en or avec le penalty attribué en seconde période par Jérémy Stinat. L’officiel avait repéré une faute de Gauthier Lloris sur Kaïl Boudache dans la surface, et l’action à vitesse réelle était trompeuse. Mais le défenseur brestois a posé son pied devant son adversaire, et ce dernier s’est écroulé dans une simulation qui a trompé l’arbitre, mais pas le visionnage vidéo.

Malgré la rectification effectuée, Gauthier Lloris n’a pas pu s’empêcher de glisser un petit tacle à l’encontre de l’arbitre qui avait attribué le pénalty à tort au départ. « On nous reprochait d’encaisser un but à chaque fois quand on menait, aujourd’hui (hier), on enchaîne un deuxième clean-sheet. L’équipe s’est très bien battue et on a bien résisté sur les temps forts de Lyon. Si on veut regarder un peu plus haut, il faut continuer sur cette dynamique, être intraitables dans les deux surfaces. Si on ne nous laisse pas grand-chose, on marque et on en laisse le moins possible. Même sur le penalty refusé, j’étais sûr de moi, on ne sait jamais avec la VAR. Heureusement qu’elle était là, car l’arbitre avait pris la mauvaise décision », a pesté le défenseur breton, qui n’a pas tout aimé cette phase de jeu malgré la correction apportée.

Cela n’a pas empêché Brest de reprendre sa marche en avant et de se caler bien au chaud dans le classement, tandis que l’OL va changer d’entraineur dans les heures à venir, et aura cette défaite en Bretagne à digérer.