Aller au contenu
Pénalty refusé à l’OL, Brest critique l’arbitre

Pénalty refusé à l’OL, Brest critique l’arbitre

OL
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le pénalty sifflé pour l'OL à Brest aurait pu relancer les Lyonnais dans ce match. Mais en dépit de son annulation en raison de la simulation de Boudache, l'arbitre de la rencontre se fait houspiller par Gauthier Lloris.
Le Stade Brestois a encore une fois pris le meilleur sur l’OL au Stade Francis-Le-Blé ce dimanche, une enceinte qui commence à devenir maudite pour les Lyonnais. Menés au score, les Rhodaniens ont pensé avoir une occasion en or avec le penalty attribué en seconde période par Jérémy Stinat. L’officiel avait repéré une faute de Gauthier Lloris sur Kaïl Boudache dans la surface, et l’action à vitesse réelle était trompeuse. Mais le défenseur brestois a posé son pied devant son adversaire, et ce dernier s’est écroulé dans une simulation qui a trompé l’arbitre, mais pas le visionnage vidéo.
Malgré la rectification effectuée, Gauthier Lloris n’a pas pu s’empêcher de glisser un petit tacle à l’encontre de l’arbitre qui avait attribué le pénalty à tort au départ. « On nous reprochait d’encaisser un but à chaque fois quand on menait, aujourd’hui (hier), on enchaîne un deuxième clean-sheet. L’équipe s’est très bien battue et on a bien résisté sur les temps forts de Lyon. Si on veut regarder un peu plus haut, il faut continuer sur cette dynamique, être intraitables dans les deux surfaces. Si on ne nous laisse pas grand-chose, on marque et on en laisse le moins possible. Même sur le penalty refusé, j’étais sûr de moi, on ne sait jamais avec la VAR. Heureusement qu’elle était là, car l’arbitre avait pris la mauvaise décision », a pesté le défenseur breton, qui n’a pas tout aimé cette phase de jeu malgré la correction apportée.
Cela n’a pas empêché Brest de reprendre sa marche en avant et de se caler bien au chaud dans le classement, tandis que l’OL va changer d’entraineur dans les heures à venir, et aura cette défaite en Bretagne à digérer.
Articles Recommandés
Desire Doue Empeche Litalie De Dormir
Equipe de France

France : Désiré Doué empêche l'Italie de dormir

Donnarumma Remplace Par Rulli Ca Chauffe A City
Premier League

Donnarumma remplacé par Rulli, ça chauffe à City

Om Riolo Attend Avant De Semballer
OM

OM : Riolo attend avant de s'emballer

Lasse Ne Fait Plus Peur Cest La Revolution
ASSE

L'ASSE ne fait plus peur, c'est la révolution

Fil Info

France : Désiré Doué empêche l'Italie de dormir
Donnarumma remplacé par Rulli, ça chauffe à City
OM : Riolo attend avant de s'emballer
L'ASSE ne fait plus peur, c'est la révolution
Lens « ne chicote plus personne », la Ligue 1 se moque
Le PSG a recruté un petit Messi pour 45ME
OL : Hamdani brille, Carlos Vicens déjà sous pression
L’OM c'est insuffisant, 5 joueurs se font allumer
TV : Italie - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

PSG : Luis Enrique ouvre la porte à un départ surprise

Ferran manque de reussite actuellement c'est tout.il se cree des occasions et ça va revenir .L.E lui fait confiance c'est le plus important pour lui

Neymar, Mbappé et Messi partis, deux joueurs du PSG ont sauté de joie

Les departs de Messi, Neymar et Mbappé ont permis l'evolution du PDG vers une vraie equipe collective et soudée.Ce qui à conduit le PSG à ses trophees en LDC

Le PSG a recruté un petit Messi pour 45ME

Pour l'instant il ne s'est pas encore imposé .Son dernier match etait bien moyen pourtant on croit en lui

L’OM c'est insuffisant, 5 joueurs se font allumer

Harit c'est tout sauf un 10 d'ailleurs il a bien plus souvent joué ailier que 10 par le passé. C'est surtout que c'est un joueur tres inconstant on le sait depuis longtemps

OL : Hamdani brille, Carlos Vicens déjà sous pression

Le vrai probleme ce sont ces contrats aspirants il devrait y avoir des clauses de contrat automatique avec un nombre de match en pro ce qui permettrait aux clubs formateurs de se protoger.. comme pour boudache par exemple ... Le gros soucis de l'ol et finalement des clubs pro c'est que les equipes reserves n'ont pas le droit d'evoluer au haut niveau comme c'est le cas en espagne par exemple .. ca a du coup un gros impact sur la progression des joueurs

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Marseille logo
O. Marseille
181060422148
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
6Nice logo
Nice
171052315123
7Monaco logo
Monaco
161044213112
8Rennes logo
Rennes
161051421210
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
131041517152
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

Loading