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PSG : Luis Enrique ouvre la porte à un départ surprise

PSG : Luis Enrique ouvre la porte à un départ surprise

PSG
parCorentin Facy
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Défendu publiquement par son entraîneur, Ferran Torres fait en interne l’objet de certaines crispations. Luis Enrique commence à perdre patience avec l’attaquant espagnol, au point d’envisager son départ.
Titulaire à la pointe de l’attaque du PSG contre Troyes samedi soir, Ferran Torres avait une occasion en or de retrouver le chemin des filets et de retrouver la confiance. C’est finalement tout l’inverse qui s’est produit puisque le champion du monde espagnol a manqué trois énormes occasions face aux Aubois, relançant le débat sur son manque d’efficacité et sur son niveau réel. Après avoir inscrit 7 buts toutes compétitions confondues en début de saison, l’ancien attaquant du FC Barcelone est de nouveau sous le feu des critiques.
En public, son entraîneur Luis Enrique continue de le défendre corps et âme. En interne néanmoins, l’ex-sélectionneur de l’Espagne commence à s’agacer des performances trop décevantes de Ferran Torres. Une tendance confirmée ce dimanche par le site El Nacional, qui nous apprend que Luis Enrique « perd patience » au point d’envisager un départ de l’ancien attaquant de Manchester City. Le double champion d’Europe en titre attendrait beaucoup plus de la part de Ferran Torres, lequel s’est peut-être un peu trop reposé sur ses acquis après son excellent début de saison qui l’avait propulsé comme un titulaire en puissance aux yeux de Luis Enrique.

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Le média espagnol indique en tout cas que la piste d’un retour à Barcelone, évoquée sur les réseaux sociaux par certains insiders, n’est pas crédible. « Un retour au Barça figure parmi les possibilités que le footballeur pourrait envisager, mais le club blaugrana ne fera aucune démarche pour le récupérer » expliquent nos confrères d’El Nacional. Reste maintenant à voir si Ferran Torres, en grosse difficulté au Paris Saint-Germain, parviendra à redresser la barre ou si la marche sera définitivement trop haute dans la capitale pour l’international espagnol de 26 ans.
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ok mais hier c’était dilettante avec les copains… 😕🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Bien évidemment qu’il n’y a pas photo, 2 mentalités tellement différentes… 😜🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Affaire France Pierron, La Chaine L'Equipe s'est réveillée trop tard

ben tu maintiens de la m.erde...prefere jouer au football plutot qu'assister a la naissance de son enfant, tu fais pitié...une necessité ?? non mais t'es atteint toi, autant que pierron... Je plains tes enfants si t'en a mais j'en doute, si c'est le cas, les pauvres...le type prefere jouer au foot que d'assister a la naissance de ses propre enfant...pauvre type

PSG : Luis Enrique ouvre la porte à un départ surprise

Cet article me rappelle beaucoup d'autres similaires concernant DEMBELÉ,des qu'il rate un ou 2 match . Torres est un joueur du PSG à 100%

EdF : Pablo Pagis, la grosse surprise de Zinedine Zidane

depuis quand ? il a 32 balais, ca enleve pas son bon match mais c'est pas l'avenir du tout, comme thauvin qui est enorme mais a 33 ans. Zidane forge un groupe pour l'avenir hein

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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12933378-1
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10103161822-4
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