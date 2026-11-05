PSG : Joao Neves veut un contrat à vie à Paris

Arrivé au Paris Saint-Germain en juillet 2024 pour 60 millions d'euros, Joao Neves a tout gagné avec le club de la capitale. Le jeune milieu de terrain portugais a prolongé en septembre dernier son contrat jusqu'en 2031, mais il n'a pas l'intention de partir.

Parmi les joueurs dénichés par Luis Campos, Joao Neves est l'un des meilleurs. A 22 ans, le joueur révélé au Benfica a pris toute sa place dans le onze de Luis Enrique, et il est même devenu l'un des chouchous des supporters du PSG. Preuve que toute l'Europe du football considère désormais Joao Neves, surnommé Joyau Neves, comme l'un des très grands joueurs, sa valeur est passée de 60 ME à 140 ME sur le site spécialisé de Transfermakt.

Malgré toute l'attention des autres grands clubs européens, Joao Neves l'a confié sur Canal+, il n'a pas du tout l'intention de partir du Paris Saint-Germain, il se verrait même bien faire toute sa carrière dans la capitale. « Je n’ai pas l'objectif d'aller en Espagne ou en Angleterre. Je n’ai pas ce type d'objectif. J'ai un objectif qui est clair, c'est être bien dans ma vie. J'essaie de gagner ici, donc je n’envisage pas de partir. Je veux rester ici toute ma carrière », a confié le milieu de terrain. De quoi réjouir, Romain Beddouk, journaliste d'Ici Paris Ile-de-France.

Dans sa chronique sur la radio francilienne, notre confrère se réjouit de voir que Joao Neves a l'intention de continuer très longtemps sa carrière au PSG. « Est-ce qu'on se rend compte de cette déclaration ? On a celui qui est considéré comme le futur meilleur milieu de terrain du monde, qui fait déjà partie du très très haut du panier à ce poste, qui dit tranquillement : « M’embêtez pas avec votre Liga, votre Premier League, vos championnats étrangers. Moi je veux juste être bien dans ma vie, et être bien dans ma vie, c'est rester à Paris toute ma carrière. C'est une nouvelle incroyable. C'est génial pour le PSG », explique le journaliste francilien, avant de prévoir une place pour Joao Neves dans le hall of fame du club de la capitale.

« Moi j'ai hâte de voir Joao Neves en joueur taulier, expérimenté de ce club, brassard de capitaine sur le bras, à battre un à un les records de longévité du Paris Saint-Germain et les records de trophées remportés avec le club. C'est vraiment quelque chose de très probable, et si ça se réalise, il restera un homme épanoui dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle. Et les supporters du PSG, eux, auront une dose de bonheur et de fierté devant un joueur qui, j'en suis sûr, terminera en haut du haut des classements des légendes de ce club », annonce un Romain Beddouk enthousiaste.