Aller au contenu
PSG : Joao Neves veut un contrat à vie à Paris
Joao Neves

PSG : Joao Neves veut un contrat à vie à Paris

PSG
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Arrivé au Paris Saint-Germain en juillet 2024 pour 60 millions d'euros, Joao Neves a tout gagné avec le club de la capitale. Le jeune milieu de terrain portugais a prolongé en septembre dernier son contrat jusqu'en 2031, mais il n'a pas l'intention de partir.
Parmi les joueurs dénichés par Luis Campos, Joao Neves est l'un des meilleurs. A 22 ans, le joueur révélé au Benfica a pris toute sa place dans le onze de Luis Enrique, et il est même devenu l'un des chouchous des supporters du PSG. Preuve que toute l'Europe du football considère désormais Joao Neves, surnommé Joyau Neves, comme l'un des très grands joueurs, sa valeur est passée de 60 ME à 140 ME sur le site spécialisé de Transfermakt.
Malgré toute l'attention des autres grands clubs européens, Joao Neves l'a confié sur Canal+, il n'a pas du tout l'intention de partir du Paris Saint-Germain, il se verrait même bien faire toute sa carrière dans la capitale. « Je n’ai pas l'objectif d'aller en Espagne ou en Angleterre. Je n’ai pas ce type d'objectif. J'ai un objectif qui est clair, c'est être bien dans ma vie. J'essaie de gagner ici, donc je n’envisage pas de partir. Je veux rester ici toute ma carrière », a confié le milieu de terrain. De quoi réjouir, Romain Beddouk, journaliste d'Ici Paris Ile-de-France.

Lire aussi

PSG : Le caprice à un demi-milliard de Luis EnriquePSG : Le caprice à un demi-milliard de Luis Enrique
Dans sa chronique sur la radio francilienne, notre confrère se réjouit de voir que Joao Neves a l'intention de continuer très longtemps sa carrière au PSG. « Est-ce qu'on se rend compte de cette déclaration ? On a celui qui est considéré comme le futur meilleur milieu de terrain du monde, qui fait déjà partie du très très haut du panier à ce poste, qui dit tranquillement : « M’embêtez pas avec votre Liga, votre Premier League, vos championnats étrangers. Moi je veux juste être bien dans ma vie, et être bien dans ma vie, c'est rester à Paris toute ma carrière. C'est une nouvelle incroyable. C'est génial pour le PSG », explique le journaliste francilien, avant de prévoir une place pour Joao Neves dans le hall of fame du club de la capitale.
le psg officialise enfin la signature de joao neves jusqu en 2029 joao neves 2 379384
« Moi j'ai hâte de voir Joao Neves en joueur taulier, expérimenté de ce club, brassard de capitaine sur le bras, à battre un à un les records de longévité du Paris Saint-Germain et les records de trophées remportés avec le club. C'est vraiment quelque chose de très probable, et si ça se réalise, il restera un homme épanoui dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle. Et les supporters du PSG, eux, auront une dose de bonheur et de fierté devant un joueur qui, j'en suis sûr, terminera en haut du haut des classements des légendes de ce club », annonce un Romain Beddouk enthousiaste.
Articles Recommandés
Ol Penalty Oublie Sur Tolisso Les Lyonnais Enragent
OL

OL : Penalty oublié sur Tolisso, les Lyonnais enragent

Monaco Nordsjaelland Les Compos 21h00 Sur Canal Foot
Europa Conference League

Monaco - Nordsjælland : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Bayer Leverkusen Om Les Compos 21h00 Sur Canal
Europa League

Bayer Leverkusen - OM : les compos (21h00 sur Canal+)

Yacine Sosse Alaoui Nomme President Directeur General Du Hac
Le Havre

Yacine Sossé Alaoui nommé président-directeur général du HAC

Fil Info

OL : Penalty oublié sur Tolisso, les Lyonnais enragent
Monaco - Nordsjælland : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)
Bayer Leverkusen - OM : les compos (21h00 sur Canal+)
Yacine Sossé Alaoui nommé président-directeur général du HAC
La nouvelle star du PSG a déjà deux offres
Lens protégé par les médias, ils accusent
TV : Leverkusen - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
TV : Real Sociedad-OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
Didier Deschamps a refusé Manchester United

Derniers commentaires

« Vinicius a mal vécu l'arrivée de Mbappé », ça balance au Real Madrid

Fragile 25Cent 😂

« Vinicius a mal vécu l'arrivée de Mbappé », ça balance au Real Madrid

Néfaste pour les équipes adverses.

Viré de Lyon, il revit à l’OL espagnol

bien vendu quand lyon avait besoin d'argent pour un joueur qui n'avait jamais vraiment eu sa chance ....

Lens protégé par les médias, ils accusent

Les clubs francais essaient de jouer comme le psg pensant que cela va leur permettre de s’en sortir. Sauf que c’est pas possible quand on n’ Et pateil pora pas le quart de la moitié de l’aisance technique des joueurs du psg. Et pareil pour les entraineurs. Le dhéma de jeu doit etre fonction des capacités des uns et des autres. Ce fut le cas cela ne l’est plus.

EL : Real Sociedad - OL : les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

et dire qu'il y en avait qui voulait voir Boudache a la place de Nuamah

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Brest logo
Brest
12933316124
11Lorient logo
Lorient
12933378-1
12Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
14Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading