L'ASSE ne fait plus peur, c'est la révolution

L'AS Saint-Étienne a fini par s'en sortir samedi contre Laval, mais c'est une évidence, les adversaires des Verts commencent à bien connaître la tactique stéphanoise et les choses se compliquent pour Ian Cathro. Ce dernier va devoir trouver des solutions afin d'éviter les complications.

Le Progrès, les joueurs stéphanois reconnaissent qu'effectivement, cela devient de plus en plus dur de prendre à défaut les équipes en face. Au moment de cette deuxième trêve internationale de la saison, l'ASSE compte trois points d'avance sur Nancy, son nouveau dauphin, et quatre sur Montpellier. Mais, le calendrier des Verts va se densifier avant la fin de l'année, puisqu'après un déplacement à priori très facile dimanche prochain en Coupe de France contre le GFA Rumilly Vallières, l'équipe de Ian Cathro va jouer contre Reims, Nancy et Pau, trois formations du Top 5 de Ligue 2 . Et si pour l'instant Saint-Etienne maîtrise bien son sujet, la défaite à Guingamp, et le match très compliqué samedi contre Laval ont démontré que désormais les rivaux des Verts ne tremblent plus contre l'ogre de la Ligue 2. Les adversaires savent à quoi s'en tenir et trouvent des solutions pour faire déjouer l'ASSE. Dans, les joueurs stéphanois reconnaissent qu'effectivement, cela devient de plus en plus dur de prendre à défaut les équipes en face.

L'ASSE doit se réinventer

Car même si affronter l'AS Saint-Etienne constitue clairement une motivation supplémentaire pour les autres clubs de Ligue 2, cela ne suffit pas à expliquer les difficultés grandissantes des Verts à faire la différence. Après la victoire face à Laval, Julien Le Cardinal reconnaissait que les Tango avaient trouvé des solutions. « Ils nous attendaient bien et avaient mis de bonnes choses en place. Ils fermaient bien l’axe, mais avec la fatigue et les changements qu’ils ont effectués, ils ont eu un peu plus de mal en fin de match », avouait le joueur stéphanois. Et l'entraîneur de Laval se réjouissait tout de même d'avoir vraiment fait douter l'ASSE : « Ce qu’on a mis en place a très bien fonctionné. On a vu des joueurs stéphanois discuter avec leur entraîneur parce qu’ils n’y arrivaient pas. Les latéraux avaient beaucoup de temps mais dans l’axe, on a bien fermé. »

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Même si l'AS Saint-Etienne a réussi à trouver la faille, il va désormais falloir confirmer face à des formations qui prétendent à l'accession à la Ligue 1 et qui auront forcément aussi travaillé sur la tactique stéphanoise. Après les trois prochains rendez-vous de Ligue 2, on en aura cette fois beaucoup plus sur la capacité des Verts d'écraser durablement le championnat et de remonter sans trembler en Ligue 1.