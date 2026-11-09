Aller au contenu
L'ASSE ne fait plus peur, c'est la révolution
Cathro

L'ASSE ne fait plus peur, c'est la révolution

ASSE
parJérôme Capton
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L'AS Saint-Étienne a fini par s'en sortir samedi contre Laval, mais c'est une évidence, les adversaires des Verts commencent à bien connaître la tactique stéphanoise et les choses se compliquent pour Ian Cathro. Ce dernier va devoir trouver des solutions afin d'éviter les complications.
Au moment de cette deuxième trêve internationale de la saison, l'ASSE compte trois points d'avance sur Nancy, son nouveau dauphin, et quatre sur Montpellier. Mais, le calendrier des Verts va se densifier avant la fin de l'année, puisqu'après un déplacement à priori très facile dimanche prochain en Coupe de France contre le GFA Rumilly Vallières, l'équipe de Ian Cathro va jouer contre Reims, Nancy et Pau, trois formations du Top 5 de Ligue 2. Et si pour l'instant Saint-Etienne maîtrise bien son sujet, la défaite à Guingamp, et le match très compliqué samedi contre Laval ont démontré que désormais les rivaux des Verts ne tremblent plus contre l'ogre de la Ligue 2. Les adversaires savent à quoi s'en tenir et trouvent des solutions pour faire déjouer l'ASSE. Dans Le Progrès, les joueurs stéphanois reconnaissent qu'effectivement, cela devient de plus en plus dur de prendre à défaut les équipes en face.

L'ASSE doit se réinventer

Car même si affronter l'AS Saint-Etienne constitue clairement une motivation supplémentaire pour les autres clubs de Ligue 2, cela ne suffit pas à expliquer les difficultés grandissantes des Verts à faire la différence. Après la victoire face à Laval, Julien Le Cardinal reconnaissait que les Tango avaient trouvé des solutions. « Ils nous attendaient bien et avaient mis de bonnes choses en place. Ils fermaient bien l’axe, mais avec la fatigue et les changements qu’ils ont effectués, ils ont eu un peu plus de mal en fin de match », avouait le joueur stéphanois. Et l'entraîneur de Laval se réjouissait tout de même d'avoir vraiment fait douter l'ASSE : « Ce qu’on a mis en place a très bien fonctionné. On a vu des joueurs stéphanois discuter avec leur entraîneur parce qu’ils n’y arrivaient pas. Les latéraux avaient beaucoup de temps mais dans l’axe, on a bien fermé. »

Lire aussi

ASSE : La star offensive des Verts inquièteASSE : La star offensive des Verts inquiète
Même si l'AS Saint-Etienne a réussi à trouver la faille, il va désormais falloir confirmer face à des formations qui prétendent à l'accession à la Ligue 1 et qui auront forcément aussi travaillé sur la tactique stéphanoise. Après les trois prochains rendez-vous de Ligue 2, on en aura cette fois beaucoup plus sur la capacité des Verts d'écraser durablement le championnat et de remonter sans trembler en Ligue 1.
Articles Recommandés
Donnarumma Remplace Par Rulli Ca Chauffe A City
Premier League

Donnarumma remplacé par Rulli, ça chauffe à City

Penalty Refuse A Lol Brest Critique Larbitre
OL

Pénalty refusé à l’OL, Brest critique l’arbitre

Om Riolo Attend Avant De Semballer
OM

OM : Riolo attend avant de s'emballer

Lens Ne Chicote Plus Personne La Ligue 1 Se Moque
Lens

Lens « ne chicote plus personne », la Ligue 1 se moque

Fil Info

Donnarumma remplacé par Rulli, ça chauffe à City
Pénalty refusé à l’OL, Brest critique l’arbitre
OM : Riolo attend avant de s'emballer
Lens « ne chicote plus personne », la Ligue 1 se moque
Le PSG a recruté un petit Messi pour 45ME
OL : Hamdani brille, Carlos Vicens déjà sous pression
L’OM c'est insuffisant, 5 joueurs se font allumer
TV : Italie - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Crystal Palace : Pierre Sage convoqué pour son licenciement

Derniers commentaires

PSG : Luis Enrique ouvre la porte à un départ surprise

Ferran manque de reussite actuellement c'est tout.il se cree des occasions et ça va revenir .L.E lui fait confiance c'est le plus important pour lui

Neymar, Mbappé et Messi partis, deux joueurs du PSG ont sauté de joie

Les departs de Messi, Neymar et Mbappé ont permis l'evolution du PDG vers une vraie equipe collective et soudée.Ce qui à conduit le PSG à ses trophees en LDC

Le PSG a recruté un petit Messi pour 45ME

Pour l'instant il ne s'est pas encore imposé .Son dernier match etait bien moyen pourtant on croit en lui

L’OM c'est insuffisant, 5 joueurs se font allumer

Harit c'est tout sauf un 10 d'ailleurs il a bien plus souvent joué ailier que 10 par le passé. C'est surtout que c'est un joueur tres inconstant on le sait depuis longtemps

OL : Hamdani brille, Carlos Vicens déjà sous pression

Le vrai probleme ce sont ces contrats aspirants il devrait y avoir des clauses de contrat automatique avec un nombre de match en pro ce qui permettrait aux clubs formateurs de se protoger.. comme pour boudache par exemple ... Le gros soucis de l'ol et finalement des clubs pro c'est que les equipes reserves n'ont pas le droit d'evoluer au haut niveau comme c'est le cas en espagne par exemple .. ca a du coup un gros impact sur la progression des joueurs

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Marseille logo
O. Marseille
181060422148
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
6Nice logo
Nice
171052315123
7Monaco logo
Monaco
161044213112
8Rennes logo
Rennes
161051421210
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
131041517152
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

Loading