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OL : Genesio s'est fâché, McCourt le remercie

OL : Genesio s'est fâché, McCourt le remercie

OM
parClaude Dautel
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L'entraîneur de l'Olympique de Marseille ne prend pas de gant avec ses joueurs et cela porte ses fruits puisque le club de Frank McCourt a retrouvé son vrai niveau. Bruno Genesio se réjouit que son effectif soit réceptif à ses messages, même lorsqu'ils sont musclés.
Il y a seulement deux semaines, Keyliane Abdallah avait été renvoyé avec la réserve de l'OM, l'entraîneur phocéen n'ayant pas du tout apprécié que ce dernier prenne à la légère son entrée en jeu lors du match face au Havre. Pour Bruno Genesio, les jeunes Marseillais se doivent de respecter le maillot et ce dimanche-là il avait été scandalisé par le comportement de Keyliane Abdallah. Mais, constatant que ce dernier avait compris la leçon, il l'a donc fait revenir dans son groupe, et contre Lens, c'est l'ailier de 20 ans, entré quatre minutes avant à la place d'Amine Harit, qui a marqué le but de la victoire marseillaise à Bollaert. Un coaching gagnant de la part de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, lequel a apprécié la réaction d'orgueuil de son jeune attaquant.

McCourt attendait cela de Genesio

Pour Bruno Genesio, il y avait clairement motif à se réjouir. « C'est révélateur de son caractère et de ses qualités, qu'on connaissait, estime Genesio. Après ma décision, il aurait pu ne pas se remettre en question, chercher des excuses, mais il a fait l'inverse. Il a travaillé, j'ai eu des bons échos, je l'ai réintégré et je le considère donc comme avant. Il a montré qu'il avait eu la bonne réaction, et les autres jeunes devraient s'en inspirer », a expliqué l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Mais ce dernier n'était pas le seul à se réjouir de la réaction de Keyliane Abdallah. En effet, le capitaine de l'OM, Timothy Weah, était lui aussi satisfait : « Je suis fier de lui. Il a montré qu’il avait envie d’être là. Parfois, c’est dur quand tu es jeune d’être toujours investi. Mais c’était pour son bien. Il travaille, ne râle pas et je lui souhaite encore d’autres buts. »
Du côté de Frank McCourt, qui a choisi de faire confiance à Bruno Genesio justement parce qu'il savait que le technicien français savait faire progresser les meilleurs jeunes, la satisfaction doit également être grande. Parce que le propriétaire américain sait que l'avenir du club phocéen passe par ce genre de décision, lesquelles peuvent sembler brutales mais finissent toujours par être payantes. Ce n'est pas Keyliane Abdallah qui dira le contraire.
K. Hikram Abdallah

K. Hikram Abdallah

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