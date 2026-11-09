Lens « ne chicote plus personne », la Ligue 1 se moque

Le RC Lens est entré dans un trou noir, et la défaite en fin de match contre l'OM a mis un coup de plus sur la tête des joueurs et du staff lensois. Avec trois défaites consécutives, les Sang et Or rentrent dans le rang.

Olélé, Olala, mais qu'est-ce qui s'est passé, on les a chicotés ! ». Ce chant qui était devenu presque iconique pour les joueurs et les supporters lensois est de moins en moins entonné. Et après la triple défaite face à Lille dans le derby, contre Côme lors d'une déroute historique, et dimanche soir lors du match qui devait être celui du rachat contre l'OM, c'est une autre musique qui commence à monter. Car forcément, du côté de la ». Ce chant qui était devenu presque iconique pour les joueurs et les supporters lensois est de moins en moins entonné. Et après la triple défaite face à Lille dans le derby, contre Côme lors d'une déroute historique, et dimanche soir lors du match qui devait être celui du rachat contre l'OM, c'est une autre musique qui commence à monter. Car forcément, du côté de la Ligue 1 , certains se réjouissent de voir que la belle histoire du RC Lens tourne un peu au cauchemar.

« Pour la petite anecdote: de nombreuses personnes s’amusent de la situation de Lens. Après la débâcle en LDC, un dirigeant important de Ligue 1 s’en est amusé en off « Ça chicote plus personne » (...) Du côté de Lens, quand tout allait bien, ça vantait les mérites du board. Maintenant que ça va très mal, les versatiles se mettent à cracher sur la direction. Objectivement, il y a un manque d’humilité assez criant », explique Mohamed Toubache-Ter, qui constate comme tout le monde que le RC Lens ne carbure plus aussi bien. A qui la faute ? L'insider ne veut pas se mouiller, même s'il admet que le mercato estival n'a pas été aussi réussi que celui de l'an passé, lequel avait été exceptionnel pour les Sang et Or.

Ce dernier pense d'ailleurs que le club nordiste vit une mauvaise passe mais que cela ne va pas durer : « Du côté de Lens, faut arrêter le catastrophisme ambiant. Faut faire le dos rond & cessez de tout voir en noir. Le groupe est de qualité même si le mercato de l’été dernier est moyen. Lens n’est pas mort & va se relever… juste faire le dos rond !! ». Mais le vrai problème du RC Lens est qu'en virant Dino Toppmöller aussi rapidement pour le remplacer par Yannick Cahuzac, les dirigeants lensois ont forcément mis une pression énorme sur ce dernier. Et si après la trêve les résultats ne se redressent pas, alors l'ambiance pourrait tout de même se tendre, car Lens est désormais descendu à la 11e place du classement de Ligue 1 sans une marge d'avance énorme.