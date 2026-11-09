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France : Désiré Doué empêche l'Italie de dormir
Désiré Doué

France : Désiré Doué empêche l'Italie de dormir

Equipe de France
parJérôme Capton
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L'équipe de France affrontera l'Italie jeudi soir à Milan en Ligue des Nations, et au sein des Bleus, où les stars ne manquent pas, Désiré Doué commence à devenir un sacré client. Au point de susciter l'inquiétude du défenseur qui sera en charge de l'ailier du PSG.
Avec Michael Olise et Kylian Mbappé, Zinedine Zidane dispose déjà de deux énormes atouts offensifs, mais désormais Désiré Doué est également à classer dans cette catégorie. A 21 ans, l'attaquant du Paris Saint-Germain démontre match après match en Ligue des champions qu'il est un joueur fantastique. Et du côté de la Squadra Azzurra, on a clairement identifié le natif d'Angers comme un vrai poison dans la perspective du match de Ligue des Nations jeudi à San Siro. Dans les colonnes du Parisien, Olivier Rouyer l'avoue, le défenseur italien qui devra s'occuper de Désiré Doué doit déjà se prendre la tête et passer de mauvaises nuits.

L'Italie a de très mauvais souvenirs de Doué

Pour l'ancien joueur et désormais consultant, Désiré Doué est un vrai poison pour ses adversaires. « L’Italien qui va se coltiner Désiré Doué pendant 1h30 ou une heure devra bien dormir la veille. Il faut qu’il soit solide dans ses baskets parce que franchement, face aux trois attaquants, si ça va dans le bon sens, c’est dur ! Avec Doué, on en revient au PSG parce que c’est une équipe qui a un impact psychologique tellement favorable sur les défenseurs adverses qu’il faut passer une bonne nuit précédente », prévient Olivier Rouyer, qui apprécie énormément les qualités du jeune attaquant des Bleus et du PSG.

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En Italie, le talent de Désiré Doué est bien connu depuis la finale de la Ligue des champions entre l'Inter et le PSG. Ce soir-là, l'ailier parisien avait signé un doublé et contribué à la déroute historique du club milanais. Et forcément Zinedine Zidane ne se passera pas de cet atout face à une équipe d'Italie renaissante depuis quelques matchs. « Désiré peut jouer partout mais sincèrement, je pense que là où il est le mieux, c’est quand il est sur son côté gauche pour rentrer » , a déjà prévenu le successeur de Didier Deschamps, conscient d'avoir dans son vestiaire un jeune joueur capable de devenir la star de l'équipe de France.
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