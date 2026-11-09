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Le PSG a recruté un petit Messi pour 45ME

Le PSG a recruté un petit Messi pour 45ME

PSG
parClaude Dautel
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Le PSG a réalisé un mercato plutôt prudent cet été, même si Luis Enrique a obtenu la totalité des joueurs qu'il convoitait à l'exception de Zion Suzuki. Parmi les renforts débarqués à Paris, il y a Mika Godts, l'ailier international belge, et ce dernier commence à mettre des paillettes dans les yeux de certains journalistes.
Débarqué de l'Ajax Amsterdam avec une excellente réputation, le joueur de 21 ans n'a pas fait des débuts parfaits avec le Paris Saint-Germain, certains lui reprochant d'être un peu trop timoré. Mais, finalement, Mika Godts commence à avoir de plus en plus de temps de jeu, surtout en Ligue 1, et l'international belge montre de belles choses. De quoi recueillir les premiers compliments de la part de ceux qui suivent le PSG. Ainsi, dans l'After Foot, si Walid Acherchour a été encore un peu critique contre l'ancien joueur de l'Ajax, Maxime Chanot est lui nettement plus enthousiaste concernant Mika Godts. Au point même de s'enflammer pour le natif de Louvain, qui n'en attendait probablement pas autant.

Mika Godts a du ballon

En effet, pour le membre de l'After, Mika Godts a une qualité commune avec Lionel Messi. « Il a besoin d’un temps d’adaptation, même si ce n’est que la Ligue 1. On le sait, la L1 c’est un championnat compliqué, avec des joueurs athlétiques (...) Je ne suis pas inquiet, je l’ai vu avec la Belgique contre la France, il a du ballon. Je vais dire une chose qui va faire bondir les gens, je trouve qu’il a un peu de Messi. Attention, je parle de sa première touche de balle, il arrive à garder son ballon très proche de son pied d’appui. Je crois que la cellule recrutement du PSG ne s’est pas trompée, il faut lui laisser du temps. Ce sera une belle surprise dans le futur », a expliqué Maxime Chanot.
De quoi faire sourire Walid Acherchour, qui a estimé que si Mika Godts ressemblait à Lionel Messi « sur sa première touche », c'est quand il faisait une touche. En attendant, le consultant de RMC a reconnu que le joueur belge avait des qualités mais qu'il continuait à être trop timide. « Il lève presque la main pour demander qu’on lui donne le ballon », a fait remarquer celui qui travaille aussi pour le WFC. Mika Godts étant encore un jeune joueur, le Paris Saint-Germain n'est pas impatient, d'autant qu'effectivement sur ces derniers matchs, il a commencé à montrer des choses, notamment contre l'Olympique Lyonnais, où il a été buteur et passeur décisif.
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Le vrai probleme ce sont ces contrats aspirants il devrait y avoir des clauses de contrat automatique avec un nombre de match en pro ce qui permettrait aux clubs formateurs de se protoger.. comme pour boudache par exemple ... Le gros soucis de l'ol et finalement des clubs pro c'est que les equipes reserves n'ont pas le droit d'evoluer au haut niveau comme c'est le cas en espagne par exemple .. ca a du coup un gros impact sur la progression des joueurs

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