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Donnarumma remplacé par Rulli, ça chauffe à City

Donnarumma remplacé par Rulli, ça chauffe à City

Premier League
parClaude Dautel
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Rien ne va plus pour Manchester City en Premier League, les Cityzens ayant été corrigés samedi par Nottingham Forest, qui était dernier avant le match. De plus en plus de supporters en veulent à Gianluigi Donnarumma et souhaitent que Maresca donne sa chance à Geronimo Rulli.
Lorsque les dirigeants de Manchester City sont venus chercher le gardien de but italien du Paris Saint-Germain, auréolé du titre de champion d'Europe, nombreux sont ceux qui du côté de l'Etihad applaudissaient la direction du club et se moquaient du PSG. Mais après un peu plus d'un an, l'ambiance a clairement changé, car si Gianluigi Donnarumma est toujours capable d'arrêts incroyables, sa responsabilité est clairement engagée sur de nombreux buts encaissés par les Skyblues. Et lors de la défaite de samedi à Nottingham Forest (3-1), le portier italien a eu la plus mauvaise note des 22 joueurs dans la presse anglaise. De quoi commencer à faire hurler les supporters de Manchester City, lesquels ne sont pas loin de réclamer que Geronimo Rulli, titulaire lors de la récente qualification en Coupe de la Ligue anglaise, soit mis en avant.
Le puissant compte de supporters The Man City Lad s'en prend férocément à Gianluigo Donnarumma. « Il a trahi l'AC Milan à un jeune âge et a choisi l'argent. Il est allé au PSG, ce qui leur a coûté 2 fois la Ligue des champions avec des erreurs consécutives contre Madrid et Bayern. Il a été éjecté du PSG malgré une victoire en CL. Sans club jusqu'à ce qu'on aille le signer. Un parfait paria européen. Le pire joueur à avoir jamais joué pour ce club », balance ce compte de fans des Cityzens. Récemment, Enzo Maresca avait clairement rappelé la hiérarchie des gardiens de but à Manchester, expliquant qu'arrivant de l'Olympique de Marseille, Geronimo Rulli savait ce qui l'attendait. Sauf que désormais la pression monte dans les tribunes, et l'entraîneur de City n'est ni sourd ni aveugle et il voit bien que Donnarumma est parfois très fébrile.
Donnarumma ne fait plus l'unanimité à Manchester City
Gianluigi Donnarumma et sa compagne
Pour piquer l'Italien dans son amour-propre, Luis Enrique avait utilisé la carte Matvei Safonov, titularisé en cours de saison. Certains supporters anglais estiment qu'Enzo Maresco doit en faire de même avec Géronimo Rulli, lequel a laissé une impression favorable contre Brighton. « Je ne pense pas que Rulli puisse faire pire que Donnarumma actuellement. Genre, on peut même prendre Bettinelli, je ne pense pas qu’il ferait pire que ça. Malheureusement, Donnarumma est italien et Maresca aussi », fulmine Raphael, un autre fan de City, vivement soutenu.
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