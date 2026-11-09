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OM : Riolo attend avant de s'emballer

OM : Riolo attend avant de s'emballer

OM
parJérôme Capton
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Après un début de saison compliqué, l'Olympique de Marseille est désormais lancé, puisque face à Lens l'équipe de Bruno Genesio a gagné sa cinquième victoire consécutive. L'enthousiasme est déjà de retour à l'OM et chez certains consultants.
Il y a encore quelques semaines, le débat, y compris chez les fans marseillais, était de savoir si le club phocéen allait se maintenir en Ligue 1 et s'il allait prendre un point en Ligue Europa. Après cette semaine à trois matchs, et le succès à Lens (1-2), l'OM est désormais quatrième de Ligue 1 à trois points de Lille, dauphin du PSG, et a remporté une victoire précieuse à Leverkusen. Désormais, on ne parle plus de maintien et d'élimination européenne, et la formation phocéenne provoque même de la ferveur. Pour Daniel Riolo, il est évident que Bruno Genesio a trouvé comment ramener l'Olympique de Marseille à son rang, mais le journaliste vedette de l'After Foot pense que cela est surtout lié à la dynamique actuelle, plus qu'à une vraie élévation du niveau des joueurs de l'OM.

L'OM fait de nouveau peur en Ligue 1

Pour notre confrère, tout a évolué dans le bon sens pour l'Olympique de Marseille est redevenu une équipe dure à battre et qui n'a rien à envier aux autres formations de Ligue 1, à l'exception du PSG évidemment. Mais il faut mettre cela sur le compte de la bonne série. « Je crois qu'on est réellement là dans ce qui s'appelle le football de la confiance, plus que le football de la technique ou de la tactique. En fait, tu as une équipe de l'OM qui est dans une dynamique de confiance parce qu'il y a les résultats, parce qu'il y a un très bon match en Coupe d'Europe cette semaine (...) Vous avez oublié ce qu’on disait fin septembre de l’OM. Bah on disait qu'ils étaient mal payés, et que ça jouait le maintien », rappelle Daniel Riolo à ceux qui désormais ont retourné leur veste.

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Avec la trêve internationale, et dans la perspective d'un calendrier de Ligue 1 à priori favorable avec la réception du Mans et un déplacement à Auxerre, Bruno Genesio va pouvoir travailler sereinement. Car il n'y a aucune raison que l'OM ne continue pas cette incroyable série de victoires, et revienne derrière le PSG au classement du championnat.
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Le vrai probleme ce sont ces contrats aspirants il devrait y avoir des clauses de contrat automatique avec un nombre de match en pro ce qui permettrait aux clubs formateurs de se protoger.. comme pour boudache par exemple ... Le gros soucis de l'ol et finalement des clubs pro c'est que les equipes reserves n'ont pas le droit d'evoluer au haut niveau comme c'est le cas en espagne par exemple .. ca a du coup un gros impact sur la progression des joueurs

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
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