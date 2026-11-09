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EdF : Pierre Kalulu forfait contre l'Italie et la Turquie

EdF : Pierre Kalulu forfait contre l'Italie et la Turquie

Equipe de France
parJérôme Capton
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Convoqué dans le groupe des 23 joueurs retenus par Zinedine Zidane pour les deux matchs de Ligue des Nations à venir contre l'Italie et la Turquie, Pierre Kalulu ne sera finalement pas apte.
Alors que la France affontera jeudi l'Italie à Milan, Pierre Kalulu, qui souffre d’une lésion aux ischios suite au match contre la Fiorentini, a été contraint de déclarer forfait après des examens qui ont confirmé le souci. Le joueur français de la Juventus va donc rester dans son club afin de se soigner. Pour l'instant, la FFF n'a pas annoncé si l'absence de Pierre Kalulu sera compensée dans le groupe de Zinedine Zidane.
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Donnarumma remplacé par Rulli, ça chauffe à City

Gigio est quand même une drôle d'énigme, avec des performances tantôt magistrales, tantôt déroutantes. Dans un contexte de tension, il n'est pas étonnant qu'on retienne surtout les dernières. Le foot est ainsi fait. Les supporteurs ne sont pas forcément justes, surtout quand ils sont en colère. Je me demande quand même ce qu'il lui manque pour donner son plein potentiel. Peut être un management strict, à la sir Alex Ferguson ?

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J'ai toujours détesté ce schema en 532.... Ce n'est pas mon football...

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Peu être qu avec Vicens ça va marcher🙏 Mais j espère surtout qu il va les faire plus courir parce que a part faire des passes pendant une heure il ne se passe pas grand chose.

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C'est excessif,ou c'est moi ?

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Oh je crois que les lensois vont le garder longtemps leur record. 1-9, c'est plus un truc que tu vois dans un poulailler qu'en LdC où ça n'était plus arrivé depuis 1971 quand des Nicosie a reçu Feyenoord

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