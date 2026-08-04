ASSE ou Nantes, Beinsports penche encore pour les Verts

ASSE ou Nantes, Beinsports penche encore pour les Verts

ASSE04 août , 9:30
parClaude Dautel
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La saison passée, l'AS Saint-Étienne avait trusté les apparitions lors du match vedette de Ligue 2 sur Beinsports le samedi soir, ce qui avait parfois agacé les Verts. Mais avec la descente de Nantes en Ligue 2, les cartes pourraient être redistribuées, ou pas.
Beinsports est toujours l'unique diffuseur de la Ligue 2, et la chaîne sportive franco-qatarie va même accorder encore plus de place à ce championnat dans la mesure où elle n'a plus aucun match de Ligue 1 à son programme. Mais désormais, il va falloir choisir entre l'AS Saint-Etienne et le FC Nantes, deux clubs historiques du football français et qui sont toujours très populaires, pour occuper le créneau vedette de la Ligue 2 le samedi soir à 20 heures. S
i les deux premières journées de Ligue 2 sont des multiplex, Beinsports a choisi ASSE-Grenoble pour le match vedette du samedi lors de la troisième journée, puis Guingamp-Nantes pour la quatrième. Interrogé par le site EVCT, Clément Grèzes, le commentateur numéro 1 de Beinsports pour la Ligue 2 explique que les Verts seront toujours en pole, si du moins ils sont à la hauteur des attentes.

Beinsports n'hésitera pas à donner la vedette à Nantes

Car même si l'AS Saint-Étienne est un gros facteur d'audience, si Nantes fait mieux, alors la chaîne sportive en tirera les conséquences qui s'imposent. « Tout dépendra de la tournure de la saison. Je devine en regardant la programmation des premières journées chez nous, qu’il y aura toujours une attention particulière à l’AS Saint-Étienne. D’autres affiches de part leur histoire et par ce qu’elles évoquent, notamment le Guingamp-Nantes qui arrive vite, pourront voler de temps en temps la vedette à Saint-Étienne. Si Nantes fait une grosse saison et que Sainté s’embourbe encore une fois dans une saison peu évidente, des choix différents seront peut-être faits, mais ce qui est évident, c’est que nous serons très régulièrement à Geoffroy-Guichard sur l’affiche du week-end », a prévenu Clément Grèzes.

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