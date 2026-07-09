PSG : Barcola va partir, une preuve à 100 ME tombe

PSG : Barcola va partir, une preuve à 100 ME tombe

PSG09 juil. , 8:20
parHadrien Rivayrand
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Le PSG aura encore plusieurs dossiers importants à gérer cet été lors du mercato. Bradley Barcola est notamment concerné par un possible départ du club de la capitale.
Au Paris Saint-Germain, tout va pour le mieux. Le club de la capitale reste sur deux sacres consécutifs en Ligue des champions et peut donc aborder l'avenir avec sérénité. Luis Enrique sait néanmoins que l'équilibre d'un groupe reste fragile et que le chemin vers le succès est toujours semé d'embûches. Cet été, le PSG doit notamment composer avec les envies de départ de plusieurs joueurs. En attaque, ils pourraient être nombreux à quitter le club. Gonçalo Ramos a déjà rejoint l'AC Milan, tandis que Lee Kang-In est proche de l'Atlético de Madrid. Quant à Ibrahim Mbaye, il souhaite également quitter le Paris Saint-Germain. Et pour ne rien arranger, une grande incertitude plane autour de l'avenir de Bradley Barcola.

Diomandé est ciblé pour remplacer Barcola

Depuis quelques heures, de nombreuses informations circulent au sujet de l'ancien joueur de l'OL. Si certaines sources assurent que le PSG n'a pas l'intention de vendre Barcola, d'autres avancent une version différente. Foot Mercato indique notamment qu'un départ de l'international français est désormais une possibilité plus que sérieuse. C'est notamment pour cette raison que le Paris Saint-Germain souhaite recruter rapidement Yan Diomandé, estimé à plus de 100 millions d'euros, qui pourrait être amené à le remplacer. Les champions d'Europe en titre veulent également finaliser l'arrivée de Maghnes Akliouche afin de compenser le départ annoncé de Lee Kang-In.

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Le départ de Gonçalo Ramos est donc, pour le moment, le seul qui ne serait pas directement compensé. Le média ajoute que le Paris Saint-Germain reste déterminé à recruter un nouvel attaquant cet été. De nombreux mouvements sont donc encore attendus dans la capitale. Et si Luis Enrique ne souhaite pas révolutionner son effectif, celui-ci pourrait tout de même évoluer de manière significative dans les prochaines semaines.
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