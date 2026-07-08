Esp : Accord trouvé, Tchouaméni... prolonge au Real

Annoncé parmi les candidats à un départ cet été et courtisé par Manchester United, Aurélien Tchouaméni va finalement prolonger au Real Madrid.

Ces derniers jours, les rumeurs se sont multipliées au sujet de l’intérêt de plusieurs clubs anglais pour Aurélien Tchouaméni . Le milieu de terrain du Real Madrid est suivi par Liverpool mais surtout par Manchester United. Les Red Devils semblaient prêts à faire sauter la banque pour le vice-capitaine de l’équipe de France et la presse espagnole croyait savoir que José Mourinho ne s’opposerait pas à son départ.

Nos confrères madrilènes étaient mal renseignés puisque RMC annonce ce mercredi qu’un accord a été trouvé entre Aurélien Tchouaméni et le Real Madrid… pour une prolongation de contrat. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux et de l’AS Monaco va éteindre son bail avec le club de la Casa Blanca jusqu’en juin 2031. La signature d’un nouveau contrat qui écarte certainement de façon définitive -pour cet été- l’option d’un départ du Real Madrid malgré les nombreuses marques d’intérêt un peu partout en Europe.