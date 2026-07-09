OL : Sulc vendu cet été, Lyon le pousse dehors

Meilleur buteur de l’OL la saison dernière avec 15 réalisations toutes compétitions confondues, Pavel Sulc pourrait déjà être sacrifié par le club rhodanien. L’international tchèque est très courtisé.

Un an seulement après son arrivée à l’Olympique Lyonnais en provenance du Viktoria Plzen pour 7,5 millions d’euros, Pavel Sulc n’est pas certain de rester au club lors de l’intersaison. Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2027, Pavel Sulc pourrait en effet être la deuxième grosse vente des Gones après Afonso Moreira, sacrifié au Bayer Leverkusen pour 30 millions d’euros. A en croire les informations du compte insider @LucasCompany15, le Tchèque est un sérieux candidat au départ alors que sa valeur marchande est estimée par Transfermarkt à 20 millions d’euros.

« Pavel Sulc est un candidat sérieux au départ du côté de l’OL. Il y a des intérêts concrets, mais pas encore d’offres. Avec son élimination de la Coupe du monde, cela pourrait accélérer les choses » a publié le spécialiste de l’Olympique Lyonnais sur X. En cas d’offre à hauteur de 20 millions d’euros, le club rhodanien pourrait réaliser une plus-value de 13 millions d’euros, un montant non-négligeable au vu de la situation financière de l’OL.

L'OL envisage de vendre Pavel Sulc

Car même si la vente d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen a donné beaucoup d’air au club désormais détenu par Michele Kang, la situation reste fragile et des ventes seront encore nécessaires à l’avenir pour rester à l’équilibre. Malgré ses 15 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, Pavel Sulc ne sera pas retenu coûte que coûte par le club rhodanien. Paulo Fonseca et Matthieu Louis-Jean ont défini d’autres éléments comme intransférables, notamment Tyler Morton ou encore Corentin Tolisso. Reste maintenant à savoir quels clubs sont susceptibles d’être intéressés par un Pavel Sulc très efficace en plus d’afficher une polyvalente intéressante à l’OL lors de la saison 2025-2026.