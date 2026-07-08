EdF : Mbappé le dictateur, sa famille confirme

EdF : Mbappé le dictateur, sa famille confirme

Equipe de France08 juil. , 23:30
parEric Bethsy
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Accusé d’imposer ses décisions en club comme en sélection, Kylian Mbappé subit une comparaison peu flatteuse avec le dictateur du Zaïre Mobutu Sese Seko. Et malheureusement pour l’attaquant de l’équipe de France, son nouveau surnom le suit jusque dans sa vie privée.
La petite scène relayée par le compte X de l’équipe de France a fait le buzz. Après le 16e de finale du Mondial remporté face à la Suède (3-0) le 30 juin, les Bleus quittaient New York pour retrouver leur camp de base à Boston. Les joueurs décidaient alors de prendre une photo collective dans l’avion et l’un d’entre eux demandait à Kylian Mbappé de se rapprocher. « Appelle-moi Mobut ! Mobut ! Hey Kylian, viens ! », peut-on entendre dans la vidéo qui confirme le nouveau surnom du capitaine.
« Mobut » fait effectivement référence à Mobutu Sese Seko, le dictateur du Zaïre entre 1965 et 1997 à qui le Bondynois est comparé. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes accusent Kylian Mbappé d’imposer ses décisions en club comme en sélection. Des montages moqueurs ont donc circulé sur la toile où l’on voyait le buteur du Real Madrid en tenue militaire du général africain. On a même aperçu un drapeau à l’effigie de Kylian Mbappé en mode dictateur dans les tribunes du MetLife Stadium de New York lors du match contre le Sénégal (3-1) le 16 juin. De quoi vexer l’ancien joueur du Paris Saint-Germain ? Pas du tout.

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En réalité, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus s’est habitué à cette moquerie. Le journal L’Equipe affirme que son nouveau surnom le suit jusque dans sa vie privée puisque ses amis et ses proches l’utilisent régulièrement. Dans le groupe tricolore, la comparaison n’amuse pourtant pas Didier Deschamps. Le week-end dernier, le sélectionneur tricolore avait défendu son capitaine. « Non, il n’a pas changé, vous le faites passer pour un dictateur. Il sait très bien que quand il parle, il parle au nom d’un groupe », avait corrigé le technicien en conférence de presse, sans empêcher ses joueurs de titiller leur coéquipier.
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