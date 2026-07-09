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France-Maroc : Les compos probables du quart de finale

Mondial 202609 juil. , 7:00
parCorentin Facy
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L’équipe de France affronte le Maroc ce jeudi (22h) en quart de finale de la Coupe du monde. Un match très attendu pour une place en demi-finale contre la Belgique ou l’Espagne.
Cinq jours après sa laborieuse qualification face au Paraguay (1-0), l’équipe de France s’apprête à disputer un match bien différent. C’est cette fois le Maroc qui se dresse face aux hommes de Didier Deschamps. Un adversaire de qualité qui a éliminé les Pays-Bas aux tirs au but en 16e de finale avant de disposer plus facilement du Canada en 8es. Le style de jeu des Lions de l’Atlas n’aura rien à voir avec celui du Paraguay et pourrait mieux convenir aux Bleus. Il promet surtout un match plus agréable à regarder pour lequel Didier Deschamps doit trancher quelques incertitudes sur sa composition d’équipe.
Il y a néanmoins un secteur de jeu dans lequel le sélectionneur tricolore n’a aucun doute : la défense. A moins d’une très grosse surprise au moment de l’annonce des compositions, Didier Deschamps alignera face au Maroc les quatre défenseurs qui ont démarré contre le Paraguay pour protéger le but de Mike Maignan. Malgré les critiques, Jules Koundé conserve la confiance du sélectionneur et reste sur deux matchs plus aboutis contre la Suède et le Paraguay. En défense centrale, Dayot Upamecano est sans doute l’un des meilleurs joueurs du tournoi. A ses côtés, William Saliba va tenir son rang malgré des douleurs persistantes au dos. Dans le couloir gauche, Lucas Digne a totalement pris le dessus sur Théo Hernandez et ses deux récentes performances, solides défensivement, lui donnent du crédit.

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09 juillet 2026 à 22:00
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Au milieu de terrain, un petit doute persiste. Aurélien Tchouaméni, forfait lors du match face au Paraguay, fera-t-il son retour ? « Il va mieux. Il participera peut-être à la séance d'entraînement aujourd'hui. Les autres sont tous disponibles » a lancé Didier Deschamps lors de sa conférence de presse d’avant-match. Dans l’optique d’une demi-finale contre la Belgique ou l’Espagne, le Madrilène devrait toutefois être préservé, ce qui ferait les affaires de Manu Koné et d’Adrien Rabiot. Le Romain doit faire attention car s’il prend un carton jaune face au Maroc ce jeudi, il sera suspendu pour l’éventuelle demi-finale après son avertissement reçu face au Paraguay samedi soir.

Doué préféré à Barcola à gauche 

La ligne offensive des Bleus devrait connaître elle un changement par rapport au dernier match. Sans surprise, Ousmane Dembélé à droite, Michael Olise en meneur de jeu et Kylian Mbappé en pointe seront titulaires. A gauche en revanche, Bradley Barcola est pressenti pour démarrer sur le banc. Pour ce match face aux Marocains, c’est Désiré Doué qui va débuter. Son entrée en jeu pleine de dynamisme contre le Paraguay, avec un penalty décisif obtenu en fin de match, a convaincu le staff de Didier Deschamps de le titulariser. Son match face à la Norvège, avec un but de la tête en fin de match, avait aussi été apprécié.
Le onze probable des Bleus : Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Koné, Rabiot, Dembélé, Olise, D.Doué, Mbappé
Le onze probable du Maroc : Bono, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, El Aynaoui, Bouaddi, B. Diaz, Ounahi, El Khannouss, Rahimi

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