Le PSG refuse de payer 100 ME, le Barça débarque

Le PSG refuse de payer 100 ME, le Barça débarque

PSG08 juil. , 21:30
parHadrien Rivayrand
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Le PSG ne manque pas de travail lors de ce mercato estival. Eli Junior Kroupi est un profil qui plaît beaucoup au club de la capitale, malgré une forte concurrence dans ce dossier.
Le Paris Saint-Germain va devoir remodeler quelque peu son secteur offensif cet été, notamment avec les départs annoncés de Gonçalo Ramos et Lee Kang-In. Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola pourraient également suivre le mouvement. Luis Enrique a déjà plusieurs idées en tête pour renforcer son effectif. L’Espagnol apprécie notamment les profils de Maghnes Akliouche et de Yan Diomandé. Eli Junior Kroupi figure également parmi les joueurs suivis par les champions d’Europe. Problème : le dossier s’annonce compliqué en raison du montant réclamé par Bournemouth, qui ne souhaite pas se séparer de l’ancien joueur du FC Lorient pour moins de 100 millions d’euros.

Kroupi, le Barça s'en mêle 

Compte tenu de la situation actuelle, et malgré la volonté du joueur de rejoindre le PSG, plusieurs grandes équipes européennes souhaitent tenter leur chance pour s’attacher les services du crack français. C’est notamment le cas de Tottenham en Premier League, mais aussi du FC Barcelone en Liga. Selon Fichajes, les champions d’Espagne veulent en effet jouer les trouble-fêtes dans ce dossier et s’appuyer sur le poids de leur institution pour convaincre toutes les parties. Actuellement, Kroupi est considéré comme la meilleure alternative du Barça en cas d’échec dans le dossier Julian Alvarez.

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Le Barça aimerait d’abord réaliser plusieurs ventes avant de formuler une nouvelle offre à l’Atlético de Madrid pour l’attaquant argentin. En cas de nouvel échec, une proposition pourrait être envoyée à Bournemouth afin de tenter de convaincre les Cherries. La décision du joueur sera également déterminante dans un dossier qui pourrait encore s’éterniser. De son côté, le PSG sait qu’il devra composer avec une concurrence de taille pour un joueur qui affiche de grandes ambitions au plus haut niveau.
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Parce que en France trop de taxe, en salaire net un joueur serait plus gagnant en signant au Mexique ou en Turquie par exemple

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Je connais pas personnellement

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bien loin des 120M€ pour ton ballon d'or.

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Du coup, ont à plus de grantatakan 👊⚽

OL : Le dossier Chermiti est déjà terminé

Ure en tête de liste, me concernant. Honnêtement Sulc, déjà avec une offre > 20M, c'est validé.

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