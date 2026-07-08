Le PSG refuse de payer 100 ME, le Barça débarque

Le PSG ne manque pas de travail lors de ce mercato estival. Eli Junior Kroupi est un profil qui plaît beaucoup au club de la capitale, malgré une forte concurrence dans ce dossier.

Le Paris Saint-Germain va devoir remodeler quelque peu son secteur offensif cet été, notamment avec les départs annoncés de Gonçalo Ramos et Lee Kang-In. Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola pourraient également suivre le mouvement. Luis Enrique a déjà plusieurs idées en tête pour renforcer son effectif. L’Espagnol apprécie notamment les profils de Maghnes Akliouche et de Yan Diomandé. Eli Junior Kroupi figure également parmi les joueurs suivis par les champions d’Europe. Problème : le dossier s’annonce compliqué en raison du montant réclamé par Bournemouth, qui ne souhaite pas se séparer de l’ancien joueur du FC Lorient pour moins de 100 millions d’euros.

Kroupi, le Barça s'en mêle

Compte tenu de la situation actuelle, et malgré la volonté du joueur de rejoindre le PSG, plusieurs grandes équipes européennes souhaitent tenter leur chance pour s’attacher les services du crack français. C’est notamment le cas de Tottenham en Premier League, mais aussi du FC Barcelone en Liga. Selon Fichajes, les champions d’Espagne veulent en effet jouer les trouble-fêtes dans ce dossier et s’appuyer sur le poids de leur institution pour convaincre toutes les parties. Actuellement, Kroupi est considéré comme la meilleure alternative du Barça en cas d’échec dans le dossier Julian Alvarez.

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Le Barça aimerait d’abord réaliser plusieurs ventes avant de formuler une nouvelle offre à l’Atlético de Madrid pour l’attaquant argentin. En cas de nouvel échec, une proposition pourrait être envoyée à Bournemouth afin de tenter de convaincre les Cherries. La décision du joueur sera également déterminante dans un dossier qui pourrait encore s’éterniser. De son côté, le PSG sait qu’il devra composer avec une concurrence de taille pour un joueur qui affiche de grandes ambitions au plus haut niveau.