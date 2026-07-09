Le Paraguay brûle un mannequin de Mbappé, ça dégénère

Le Paraguay brûle un mannequin de Mbappé, ça dégénère

Equipe de France09 juil. , 9:00
parCorentin Facy
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La nouvelle haine des Paraguayens contre le capitaine français Kylian Mbappé est désormais sans limite. La preuve, un mannequin à l’effigie du joueur du Real Madrid a été brûlé lors des festivités de la San Juan.
Dans le viseur des supporters paraguayens et notamment de la sénatrice Celeste Amarilla, Kylian Mbappé est devenu l’ennemi public n°1 dans le pays de l’adversaire des Bleus en huitième de finale de Coupe du monde. Buteur face au Paraguay, l’avant-centre du Real Madrid avait ensuite refusé de serrer la main du gardien Orlando Gill. Une attitude qui a fortement déplu au Paraguay, où toutes les limites ont été franchies ces dernières heures. Avec des insultes racistes répugnantes mais pas uniquement.

Kylian Mbappé détesté au Paraguay

Lors des festivités de la San Juan, un mannequin censé représenter Kylian Mbappé, avec son nom bien stipulé dessus, a tout simplement été brûlé. Plusieurs médias locaux citent par ailleurs Kylian Mbappé comme la personnalité publique la plus détestée du pays depuis une semaine. La polémique autour du capitaine français explose totalement en Amérique du Sud, tandis que le meilleur buteur de l’histoire des Bleus est lui déjà passé à autre chose en se concentrant sur son quart de finale face au Maroc ce jeudi soir.
Sur son compte X il y a quelques jours, Kylian Mbappé avait par ailleurs répondu avec classe aux insultes ignobles de la sénatrice Celeste Amarilla. « Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique que vos joueurs ont réalisés durant cette coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays » avait notamment publié l’ancien attaquant de l’AS Monaco et du Paris Saint-Germain sur son compte X, pour mettre fin à une polémique qui a finalement continué de s’embraser les jours suivants.
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