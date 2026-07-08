France-Maroc : Doué titulaire, Barcola sur le banc

Didier Deschamps devrait procéder à un changement contre le Maroc jeudi soir en quart de finale de Coupe du monde. Désiré Doué est pressenti pour démarrer sur le côté gauche en lieu et place de Bradley Barcola.

Les premiers indices commencent à fuiter sur la composition probable alignée par Didier Deschamps contre le Maroc jeudi en quart de finale de la Coupe du monde. Logiquement, peu de changements devraient intervenir par rapport au match du Paraguay. En revanche, Désiré Doué est en pole position pour démarrer dans le couloir gauche de l’attaque française. Depuis le début de la compétition, l’ancien milieu offensif de Rennes alterne avec son coéquipier du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola.

Pour ce match face aux Lions de l’Atlas, Désiré Doué a les faveurs du staff de Didier Deschamps selon Canal+. Doué a marqué des points lors de son entrée en jeu avec un penalty provoqué face au Paraguay qui a permis aux Bleus de l’emporter sans passer par les prolongations. Cela ne dévalue en rien aux yeux du staff la compétition réalisée par Bradley Barcola, lui aussi performant lors des cinq premiers matchs, que ce soit dans un rôle de titulaire ou de joker.

La compo probable des Bleus : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Koné, Rabiot – Dembélé, Olise, Doué - Mbappé.