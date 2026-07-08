France-Maroc : Doué titulaire, Barcola sur le banc

Kekidi zerak?
Je pense surtout que c'est pas u e question de dette faut payer le personnel les bus etc... Sa a un coup non négligeable de plusieurs millions par an
Ok trou duc
En même temps cetait sur t'imagine meme pas se que sa doit coûter entre la sécurité des parking le personnel les navettes, bus etc... Je suis pas étonné
Ok trou duc
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