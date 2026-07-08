France-Maroc : Doué titulaire, Barcola sur le banc

France-Maroc : Doué titulaire, Barcola sur le banc

Equipe de France08 juil. , 22:56
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Didier Deschamps devrait procéder à un changement contre le Maroc jeudi soir en quart de finale de Coupe du monde. Désiré Doué est pressenti pour démarrer sur le côté gauche en lieu et place de Bradley Barcola.
Les premiers indices commencent à fuiter sur la composition probable alignée par Didier Deschamps contre le Maroc jeudi en quart de finale de la Coupe du monde. Logiquement, peu de changements devraient intervenir par rapport au match du Paraguay. En revanche, Désiré Doué est en pole position pour démarrer dans le couloir gauche de l’attaque française. Depuis le début de la compétition, l’ancien milieu offensif de Rennes alterne avec son coéquipier du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola.
Pour ce match face aux Lions de l’Atlas, Désiré Doué a les faveurs du staff de Didier Deschamps selon Canal+. Doué a marqué des points lors de son entrée en jeu avec un penalty provoqué face au Paraguay qui a permis aux Bleus de l’emporter sans passer par les prolongations. Cela ne dévalue en rien aux yeux du staff la compétition réalisée par Bradley Barcola, lui aussi performant lors des cinq premiers matchs, que ce soit dans un rôle de titulaire ou de joker.
La compo probable des Bleus : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Koné, Rabiot – Dembélé, Olise, Doué - Mbappé.
Articles Recommandés
Esp Accord Trouve Tchouameni Prolonge Au Real
Liga

Esp : Accord trouvé, Tchouaméni... prolonge au Real

Om Le Vrai Prix De Greenwood Devoile Marseille Sindigne
OM

OM : Le vrai prix de Greenwood dévoilé, Marseille s'indigne

Lol Victime Dun Choix Financier Qui Fait Polemique
OL

L'OL victime d'un choix financier qui fait polémique

Le Psg Refuse De Payer 100 Me Le Barca Debarque
PSG

Le PSG refuse de payer 100 ME, le Barça débarque

Fil Info

08 juil. , 22:34
Esp : Accord trouvé, Tchouaméni... prolonge au Real
08 juil. , 22:30
OM : Le vrai prix de Greenwood dévoilé, Marseille s'indigne
08 juil. , 22:00
L'OL victime d'un choix financier qui fait polémique
08 juil. , 21:30
Le PSG refuse de payer 100 ME, le Barça débarque
08 juil. , 21:00
EdF : La FIFA provoque, les Bleus réagissent avec classe
08 juil. , 20:57
Rafael Marquez nouveau sélectionneur du Mexique (officiel)
08 juil. , 20:40
C'est fait, le LOSC signe un crack turc pour 12 ME
08 juil. , 20:20
OL : Ligue1+ privilégié, Lyon démonte l’excuse bidon de la LFP
08 juil. , 20:00
La VAR a piégé François Letexier pour sauver l'Argentine

Derniers commentaires

OM : Le vrai prix de Greenwood dévoilé, Marseille s'indigne

Kekidi zerak?

L’OL chipe un précieux renfort au LOSC

Je pense surtout que c'est pas u e question de dette faut payer le personnel les bus etc... Sa a un coup non négligeable de plusieurs millions par an

OM : Le vrai prix de Greenwood dévoilé, Marseille s'indigne

Ok trou duc

L’OL chipe un précieux renfort au LOSC

En même temps cetait sur t'imagine meme pas se que sa doit coûter entre la sécurité des parking le personnel les navettes, bus etc... Je suis pas étonné

Accord total pour Greenwood, l’OM encaisse 40ME

Ok trou duc

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading