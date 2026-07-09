L'ASSE recrute un ancien de Chelsea, c'est confirmé

L'ASSE recrute un ancien de Chelsea, c'est confirmé

ASSE09 juil. , 9:20
parCorentin Facy
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Passé par Chelsea, l’ailier autrichien Thierno Ballo va bel et bien s’engager en faveur de l’AS Saint-Etienne comme cela était pressenti ces dernières heures. Un joli coup pour le club forézien.
L’AS Saint-Etienne le sait, il sera très difficile pour ne pas dire impossible de retenir Zuriko Davitashvili cet été. Déjà très courtisé il y a un an, l’international géorgien vient de terminer la saison 2025-2026 avec le statut de meilleur joueur de Ligue 2. L’ancien Bordelais ne se contentera pas d’évoluer une seconde année de suite en deuxième division et son départ ne fait plus aucun doute. L’ASSE a par conséquent anticipé ce transfert à venir en recrutant un jeune ailier capable de lui succéder.
Comme cela était pressenti ces dernières heures, Thierno Ballo va s’engager en faveur des Verts. Le média Krone confirme les informations parues mercredi et va plus loin en affirmant que le joueur est arrivé sur place à Saint-Etienne afin de passer sa visite médicale et parapher son contrat. Cela signifie donc que les négociations entre l’ASSE et Wolfsberger, qui étaient proches d’aboutir à un accord, ont cette fois trouvé leur épilogue de manière favorable. On parle d’un transfert aux alentours des 3 millions d’euros pour le jeune ailier autrichien passé dans les catégories de jeunes à Chelsea entre 2019 et 2022 avant son départ pour Wolfsberger.

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En Autriche, Thierno Ballo a brillé avec 28 buts et 11 passes décisives en 96 matchs. Il débarque à Saint-Etienne avec un statut d’international autrichien (1 sélection). Le natif d’Abidjan aura la lourde tâche de remplacer Zuriko Davitashvili, que les supporters de l’AS Saint-Etienne peuvent déjà regretter au vu de son talent et de ses performances lors des deux dernières saisons. A Thierno Ballo de se montrer au niveau de l’ailier géorgien pour le faire oublier au plus vite.
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