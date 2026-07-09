L'ASSE recrute un ancien de Chelsea, c'est confirmé

Passé par Chelsea, l’ailier autrichien Thierno Ballo va bel et bien s’engager en faveur de l’AS Saint-Etienne comme cela était pressenti ces dernières heures. Un joli coup pour le club forézien.

L’AS Saint-Etienne le sait, il sera très difficile pour ne pas dire impossible de retenir Zuriko Davitashvili cet été. Déjà très courtisé il y a un an, l’international géorgien vient de terminer la saison 2025-2026 avec le statut de meilleur joueur de Ligue 2 . L’ancien Bordelais ne se contentera pas d’évoluer une seconde année de suite en deuxième division et son départ ne fait plus aucun doute. L’ASSE a par conséquent anticipé ce transfert à venir en recrutant un jeune ailier capable de lui succéder.

Comme cela était pressenti ces dernières heures, Thierno Ballo va s’engager en faveur des Verts . Le média Krone confirme les informations parues mercredi et va plus loin en affirmant que le joueur est arrivé sur place à Saint-Etienne afin de passer sa visite médicale et parapher son contrat. Cela signifie donc que les négociations entre l’ASSE et Wolfsberger, qui étaient proches d’aboutir à un accord, ont cette fois trouvé leur épilogue de manière favorable. On parle d’un transfert aux alentours des 3 millions d’euros pour le jeune ailier autrichien passé dans les catégories de jeunes à Chelsea entre 2019 et 2022 avant son départ pour Wolfsberger.

En Autriche, Thierno Ballo a brillé avec 28 buts et 11 passes décisives en 96 matchs. Il débarque à Saint-Etienne avec un statut d’international autrichien (1 sélection). Le natif d’Abidjan aura la lourde tâche de remplacer Zuriko Davitashvili, que les supporters de l’AS Saint-Etienne peuvent déjà regretter au vu de son talent et de ses performances lors des deux dernières saisons. A Thierno Ballo de se montrer au niveau de l’ailier géorgien pour le faire oublier au plus vite.