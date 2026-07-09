L’OM privé de mercato, la vente de Greenwood ne change rien

12,50€ j’espère que c’est bien le voyage aller et retour compris !
C'est ce qu'on disait hier mais tous les marseillais nous insultait ... Ou sont ces kékés de Tonton et Red ...?? Joueur lambda et Marseille a donc perdu de l'argent avec lui 😂😂
C'est pas cool, cette année on a reporté les matchs de Paris alors qu'on était dans le sprint final
Quand tu vois la panique chez les Pharaons avec des dégagements systématiques en tribune à 2-1 , c’est surtout dans leurs petites têtes que ça a disjoncté , dommage … 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
France98 , le Mexique se fait voler contre les Teutons… 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
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🚨INFO LMO 🔵⚪️| 🇬🇦 #Ligue1 Aubameyang tient bien un accord avec le club turc de Çorum FK 🇹🇷, comme le rapporte @Sasha_Tavolieri Selon nos informations , les dirigeants turc veulent un transfert libre. Refus des dirigeants marseillais qui réclament 1,5 M€ pour libérer