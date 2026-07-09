L’OM privé de mercato, la vente de Greenwood ne change rien

L’OM a bouclé le départ de Mason Greenwood à Fenerbahçe et va encaisser 30 millions d’euros. Une vente importante mais insuffisante pour enclencher le mercato olympien dans le sens des arrivées.

La DNCG et l’UEFA ont réclamé des ventes, l’Olympique de Marseille s’exécute. Le club phocéen a finalisé le départ de Mason Greenwood à Fenerbahçe . Un accord total a été trouvé entre les différentes parties et l’OM va récupérer 30 millions d’euros dans la transaction, Manchester United ayant conservé un important pourcentage à la revente. Le départ de Greenwood, qui représente un vrai coup dur sur le plan sportif, va en revanche donner de l’air à Marseille sur le plan financier. De quoi permettre à Grégory Lorenzi et à Bruno Genesio d’enclencher leur mercato sur le volet des arrivées ?

L'OM doit encore vendre avant d'acheter

On pouvait légitimement penser que oui… mais ce ne sera finalement pas le cas. A en croire les indiscrétions de La Minute OM, la vente de Mason Greenwood ne suffit pas pour permettre aux dirigeants marseillais de passer la seconde au niveau des arrivées. « Le club doit encore vendre » a notamment publié le compte spécialisé sure X. Le prochain départ pourrait être celui de Pierre-Emerick Aubameyang, libérant au passage un gros salaire, selon la même source.

« Aubameyang tient bien un accord avec le club turc de Çorum FK. Selon nos informations, les dirigeants turc veulent un transfert libre. Refus des dirigeants marseillais qui réclament 1,5 M€ pour libérer l'attaquant olympien. Les discussions se poursuivent » écrit La Minute OM. Au rayon des départs, ceux de Leonardo Balerdi ou encore de Pierre-Emile Hojbjerg sont aussi espérés.

Si le club marseillais parvient à finaliser tous ces transferts, cela pourrait permettre de conserver des éléments bankables mais appréciés de Bruno Genesio et de Grégory Lorenzi, à commencer par Facundo Medina, Timothy Weah et Amine Gouiri. Malgré un besoin évident de vendre, l’OM n’a pas l’intention de lâcher tous ses bijoux de famille. L’été s’annonce en tout cas long et mouvementé en Provence, avec une nécessité absolue de vendre et d’alléger la masse salariale.