OM : Le vrai prix de Greenwood dévoilé, Marseille s'indigne

En début de soirée, RMC annonçait la vente imminente de Mason Greenwood à Fenerbahçe en expliquant que l'OM allait percevoir 40 millions d'euros. Le club phocéen va en réalité toucher une somme inférieure.

Mason Greenwood à Fenerbahçe, c’est quasiment bouclé . Fabrizio Romano a confirmé ce mercredi soir sur son compte X l’existence d’un accord entre le club turc et la star de l’Olympique de Marseille. Plus tôt dans la soirée, c’est Fabrice Hawkins, spécialiste du mercato pour RMC, qui révélait que les négociations entre l’OM et le Fener étaient proches d’aboutir à un accord total. Notre confrère surprenait tout le monde en indiquant que malgré le fort pourcentage que détient toujours Manchester United, Marseille allait percevoir 40 millions d’euros dans la transaction.

Quelques minutes plus tard, le journaliste est néanmoins revenu sur cette information. Le club phocéen va finalement vendre Mason Greenwood pour 42 millions d’euros bonus compris à Fenerbahçe mais 12 millions d’euros iront directement dans les caisses… de Manchester United. Marseille va donc toucher -seulement- 30 millions d’euros pour la vente de son meilleur buteur. Une somme presque dérisoire au vu du standing du joueur, qui a marqué plus de 20 buts toutes compétitions confondues lors des deux dernières saisons et qui avait été recruté pour une somme quasiment équivalente (25 millions d’euros).

Cette nouvelle a provoqué l’indignation des supporters olympiens, lesquels sont quasiment tous unanimes pour dire que Mason Greenwood a été très mal vendu par Grégory Lorenzi et Stéphane Richard. Journaliste pour le Winamax FC et sympathisant marseillais, Thomas Bonnavent est un peu plus mesuré. « Sans ce pourcentage, Greenwood ne sent pas l’odeur de la Canebiere. Sportivement, il reste une réussite et l’OM ne gagne pas d’argent dans un dossier où les marchés sont quasi inexistants. Dossier bouclé rapidement pour soigner au mieux les finances. Deal ni gagnant ni perdant » estime-t-il. Un avis pas vraiment partagé par la communauté marseillaise, dépitée de voir Mason Greenwood quitter l’OM sans réelle plus-value financière.