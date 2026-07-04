PSG : Paris accepte le départ de Fabian Ruiz

PSG : Paris accepte le départ de Fabian Ruiz

PSG04 juil. , 22:00
parCorentin Facy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
En fin de contrat avec le PSG dans un an, Fabian Ruiz ne sera pas retenu par Luis Campos si l’Espagnol demande à partir. Une décision sur son avenir devrait être prise après la Coupe du monde.
Titulaire indiscutable de Luis Enrique au Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois, Fabian Ruiz a largement contribué aux deux sacres du club parisien en Ligue des Champions. L’international espagnol a toutefois vécu une saison 2025-2026 un peu plus contrastée avec de nombreux pépins physiques. A un an de la fin de son contrat, l’international espagnol peut légitimement se poser des questions sur son avenir. Au sein de la direction parisienne, la position du club est très claire : le PSG veut prolonger Fabian Ruiz et le conserver encore plusieurs années.
Mais c’est à l’international espagnol que reviendra la décision. Comme le souligne le compte PSG Inside Actu, l’ancien joueur de Naples ne sera pas retenu s’il demande à quitter le double champion d’Europe en titre. « Du côté du Paris Saint-Germain, la priorité est claire : le conserver. Luis Enrique et les dirigeants apprécient énormément son importance dans l'effectif et souhaitent le voir poursuivre l'aventure parisienne. Toutefois, le PSG ne retiendra pas le joueur si celui-ci exprime le souhait de partir. Après ses bons et loyaux services, le club respecterait sa décision » explique le compte insider sur X.

Le PSG n'ira pas contre la volonté de Ruiz

Le média nous apprend par ailleurs qu’un retour en Espagne n’est pas à exclure pour Fabian Ruiz, qui dispose de nombreuses sollicitations en Liga. L’Italie et l’Arabie Saoudite surveillent également le profil du gaucher de 30 ans et se tiennent prêts à dégainer si jamais la porte venait à s’ouvrir.

Lire aussi

PSG : Fabian Ruiz sur le départ, il envoie un message limpidePSG : Fabian Ruiz sur le départ, il envoie un message limpide
Toutes les hypothèses sont encore sur la table puisque le compte X indique pour conclure que Fabian Ruiz « se sent très bien à Paris » et n’est « pas fermé » à une éventuelle prolongation. L’ancien Napolitain se donnera donc le temps de la réflexion après la Coupe du monde 2026 et le PSG acceptera sa décision, quelle qu’elle soit. Son potentiel départ forcerait en revanche le champion de France en titre à recruter une pointure au milieu de terrain.
Articles Recommandés
Breum
ASSE

Il signe à l’ASSE, la Ligue 2 l’ennuie déjà

France Paraguay Joue Dans Des Conditions Irrespirables
Equipe de France

France-Paraguay joué dans des conditions « irrespirables » ?

Paraguay France Les Compos 23h Sur M6 Et Bein Sports 1
Mondial 2026

Paraguay - France : Les compos (23h sur M6 et beIN Sports 1)

Edf Ce Choix De Deschamps Qui Crispe Le Vestiaire Francais
Equipe de France

EdF : Ce choix de Deschamps qui crispe le vestiaire français

Fil Info

04 juil. , 22:30
Il signe à l’ASSE, la Ligue 2 l’ennuie déjà
04 juil. , 22:15
France-Paraguay joué dans des conditions « irrespirables » ?
04 juil. , 21:37
Paraguay - France : Les compos (23h sur M6 et beIN Sports 1)
04 juil. , 21:30
EdF : Ce choix de Deschamps qui crispe le vestiaire français
04 juil. , 21:05
Le Maroc corrige le Canada et attend la France
04 juil. , 21:03
CdM 2026 : Le programme des 8es de finale
04 juil. , 21:00
L'OL rêve en grand, il reçoit un coup de pression
04 juil. , 20:30
OM : 50 ME pour Greenwood, l'offre vient de tomber
04 juil. , 20:00
Michael Olise au PSG, l'impardonnable bourde de Luis Campos

Derniers commentaires

Le Maroc corrige le Canada et attend la France

dixit le mec dont le club a vire Ouhani comme un joueur de national 2

OL : Robbie Ure à Lyon, L'Equipe confirme

Peut être un peu trop typé européen pour l'OL Congo mais sur un malentendu on sait jamais très bon joueur !

PSG : Paris accepte le départ de Fabian Ruiz

Ne faites pas l'erreur de sous estimer son apport, c'est un joueur qui permet de fluidifier notre jeu. Avec lui tout marche mieux, il a pris du temps à trouver sa place mais je suis persuadé que sans lui pas de 2e LDC. Il est encore jeune pour un milieu.

Le Maroc corrige le Canada et attend la France

un peu d humilité....

Le Maroc corrige le Canada et attend la France

C'est sûr que les Canadiens ne méritaient pas de prendre 3 à 0.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading