PSG : Paris accepte le départ de Fabian Ruiz

En fin de contrat avec le PSG dans un an, Fabian Ruiz ne sera pas retenu par Luis Campos si l’Espagnol demande à partir. Une décision sur son avenir devrait être prise après la Coupe du monde.

Titulaire indiscutable de Luis Enrique au Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois, Fabian Ruiz a largement contribué aux deux sacres du club parisien en Ligue des Champions. L’international espagnol a toutefois vécu une saison 2025-2026 un peu plus contrastée avec de nombreux pépins physiques. A un an de la fin de son contrat, l’international espagnol peut légitimement se poser des questions sur son avenir. Au sein de la direction parisienne, la position du club est très claire : le PSG veut prolonger Fabian Ruiz et le conserver encore plusieurs années.

Mais c’est à l’international espagnol que reviendra la décision. Comme le souligne le compte PSG Inside Actu, l’ancien joueur de Naples ne sera pas retenu s’il demande à quitter le double champion d’Europe en titre. « Du côté du Paris Saint-Germain, la priorité est claire : le conserver. Luis Enrique et les dirigeants apprécient énormément son importance dans l'effectif et souhaitent le voir poursuivre l'aventure parisienne. Toutefois, le PSG ne retiendra pas le joueur si celui-ci exprime le souhait de partir. Après ses bons et loyaux services, le club respecterait sa décision » explique le compte insider sur X.

Le PSG n'ira pas contre la volonté de Ruiz

Le média nous apprend par ailleurs qu’un retour en Espagne n’est pas à exclure pour Fabian Ruiz, qui dispose de nombreuses sollicitations en Liga. L’Italie et l’Arabie Saoudite surveillent également le profil du gaucher de 30 ans et se tiennent prêts à dégainer si jamais la porte venait à s’ouvrir.

Toutes les hypothèses sont encore sur la table puisque le compte X indique pour conclure que Fabian Ruiz « se sent très bien à Paris » et n’est « pas fermé » à une éventuelle prolongation. L’ancien Napolitain se donnera donc le temps de la réflexion après la Coupe du monde 2026 et le PSG acceptera sa décision, quelle qu’elle soit. Son potentiel départ forcerait en revanche le champion de France en titre à recruter une pointure au milieu de terrain.