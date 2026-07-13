Bradley Barcola buteur avec le PSG
L'avenir de Barcola au PSG est en jeu

PSG : Barcola reste à 100%, Canal+ confirme

PSG13 juil. , 20:30
parClaude Dautel
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L'avenir de Bradley Barcola suscite de l'intérêt partout en Europe, l'attaquant du PSG et de l'équipe de France ayant visiblement ouvert la porte à un possible départ de club de la capitale. Mais Canal+ a fait une grosse annonce.
Ses performances avec les Bleus au Mondial ont confirmé ce que Bradley Barcola avait fait sous le maillot du Paris Saint-Germain, et il était donc évident que plusieurs gros clubs allaient rapidement venir aux informations concernant son avenir. Car, à la fin de la saison, la rumeur a couru que, lassé de ne pas être un titulaire indiscutable pour Luis Enrique, Bradley Barcola pourrait demander un bon de sortie. Aussitôt, Arsenal, Liverpool ou bien encore le FC Barcelone ont été cités comme des points de chute possibles pour le joueur formé à l'Olympique Lyonnais. Au milieu de ces bruits de couloir, on a appris que le PSG convoitait Ferran Torres, et tout de suite on a pensé que cela était pour remplacer Barcola dans le vestiaire des doubles champions d'Europe. Une version totalement démentie par un journaliste de Canal+.

Le PSG n'est pas vendeur

Olivier Tallaron, c'est de lui qu'il s'agit, a non seulement expliqué que Bradley Barcola ne réfléchissait pas à son avenir en club, préférant se focaliser sur l'équipe de France, mais qu'en plus le Paris Saint-Germain n'était pas vendeur. « Pour Barcola aucune discussion sur son avenir jusqu’à la fin de la Coupe du monde. C’est une demande du joueur qui n’a, pour l’instant, pas fait de demande de départ. Pour Paris, le joueur reste à 100% », précise le journaliste de Canal+, qui n'éteint toutefois pas la possibilité que Bradley Barcola fasse part de son désir de changer de club avant la fin du mercato. Une demande dont on sait comment elle se finira si Luis Enrique décidé que son jeune attaquant est invendable.
Car du côté du Paris Saint-Germain, les choses sont toujours les mêmes. A savoir qu'un joueur sous contrat doit le respecter, et si le PSG a parfois été surnommé à l'étranger le Prison Saint-Germain ce n'est pas pour rien. Sachant que Bradley Barcola a encore deux ans de contrat, et même s'il refuse de prolonger, Nasser Al-Khelaifi peut refuser un bon de sortie à l'attaquant si Luis Enrique lui demande de le faire.

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Tu lâches pas XX millions sur un mec qui jouera pour le coup jamais vu que Hakimi sauf tacle assassin comme celui de Diaz se blesse rarement. WZE fait le job plus que bien aucun intérêt de dépenser à ce poste et d'ailleurs c'est le discours de Lucho.

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On avait déjà vla les moyens l'en dernier, Lucho est juste pas fan des bouleversements d'effectif. Il remplace numériquement les partants comme tu le dis puis c'est tout. (A part Digne qui comble le seul poste sans doublure)

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T'es mal placé pour donner des leçons entre nous..... C'est des joueurs qui sont chez nous depuis un bout de temps, qui ont été preté un peu partout ces dernieres années, qui ne joueront a aucun moment a l'OL. Oubli moi, ca fait longtemps que je t'ai oublié. Alors qu'a l'OM on est capable de mettre des joueurs apres 6 mois ou 1 saison. Rien a voir. C'est un loft si tu veux, on peux aussi parler de joueurs en instance de départ si ca peux te faire plaisir.

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