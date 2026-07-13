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L'Argentine crache sur l'Angleterre, la police menace

Mondial 202613 juil. , 22:30
parClaude Dautel
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Les autorités anglaises sont très attentives avant le choc entre les Three Lions et l'Argentine mercredi en demi-finale du Mondial 2026. Quarante ans après la main de Dieu de Maradona, et quarante-quatre ans après la fin de la guerre des Malouines, la situation est toujours bouillante entre les supporters des deux pays.
Les coups de poing ont déjà volé depuis quelques jours. Ainsi, lors du match Norvège-Angleterre, des supporters argentins présents dans un coin d'une tribune, ont agressé un fan anglais isolé. Et dans quelques villes, l'alcool aidant, des bagarres ont éclaté. Conscient que cela pourrait partir en vrilles mercredi, jour du match, les autorités américaines ont déjà déployé des renforts sur le plan des forces de l'ordre. « Du personnel et des ressources supplémentaires sont déjà déployés et continueront d'être affectés de manière stratégique aux abords des lieux de l'événement, des quartiers de divertissement et autres zones à forte fréquentation afin de garantir une expérience sûre et agréable pour tous. Ces mesures proactives visent à protéger le public, à dissuader les activités criminelles et à garantir que les résidents et les visiteurs puissent profiter en toute sécurité de cet événement historique », a prévenu l'Atlanta Police Department.

Les Argentins mettent évidemment le feu

Si du côté de l'équipe d'Angleterre on ne veut pas mettre de l'huile sur le feu, les joueurs argentins n'ont pas ce genre de problème. Ainsi, après la victoire contre l'Égypte, les champions du monde ont lancé un chant dans le vestiaire : « Pour les Malouines, pour Diego, pour le dernier match de Leo ». Rodrigo De Paul a depuis calmé le jeu : « C’est un match qui ravive de nombreux souvenirs de ce qu’a accompli Diego et de l’année 1986. Et par-dessus tout, les chansons nous rappellent les Malouines et leurs héros. Mais nous devons comprendre que la question des Malouines doit être abordée ailleurs. »
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Toute façon un joueur ne peut pas rester éternellement , si il serait pas parti il serait parti l année prochaine

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Obliger de vendre 90 million a trouver on na 0€ de budget cette année.

Al-Khelaïfi insiste, le PSG récupère 1,1 milliard d’euros

Mais qu'est ce que tu raconte ?? !! Mais qui dit linverse espece de mongolien Tu me fait dire des chose que jai pas dit ... va te faire foutre espece de gros malade, meme ton compère a qui j'ai répondu a la base majin na pas répondu..sûrement quil sest rendu compte de sa connerie quil a dite envers moi en m'inventant des propos ou des pensées bon il aurait pu répondre avec un mea culpa mais comme les lyonnais lobotomisé les parisiens c'est la meme chose faut pas compter dessus.. et toi tu fais pareil , vous êtes vraiment tous une belle bande d'abruti

OL : Un international sud-coréen accepte l'offre de Lyon

La corée du sud a clairement foiré son mondial, pas ou peu de joueur m'ont sautés au yeux. Et puis bon il a des stats pas folles a Stoke City.

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C'est vrai qu'on a du mal a dire que l'OM est un tremplin.

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