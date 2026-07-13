Bordeaux : Le chèque ou la condamnation, Gérard Lopez n'a plus le choix

Plus que Lucho on dit que c'est se caser et avoir femme et enfant qui a fait de Dembouz un joueur "sérieux".
Peut-être que Luis Enrique le transformera en serial buteur comme il l'a fait pour Dembouze ?
Tu lâches pas XX millions sur un mec qui jouera pour le coup jamais vu que Hakimi sauf tacle assassin comme celui de Diaz se blesse rarement. WZE fait le job plus que bien aucun intérêt de dépenser à ce poste et d'ailleurs c'est le discours de Lucho.
On avait déjà vla les moyens l'en dernier, Lucho est juste pas fan des bouleversements d'effectif. Il remplace numériquement les partants comme tu le dis puis c'est tout. (A part Digne qui comble le seul poste sans doublure)
T'es mal placé pour donner des leçons entre nous..... C'est des joueurs qui sont chez nous depuis un bout de temps, qui ont été preté un peu partout ces dernieres années, qui ne joueront a aucun moment a l'OL. Oubli moi, ca fait longtemps que je t'ai oublié. Alors qu'a l'OM on est capable de mettre des joueurs apres 6 mois ou 1 saison. Rien a voir. C'est un loft si tu veux, on peux aussi parler de joueurs en instance de départ si ca peux te faire plaisir.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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