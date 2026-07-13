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Bordeaux : Le chèque ou la condamnation, Gérard Lopez n'a plus le choix

Bordeaux13 juil. , 21:00
parClaude Dautel
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Dans 48 heures, la DNCG va se pencher sur l'appel des Girondins de Bordeaux, lesquels ont contesté la décision prise en première instance de les envoyer en régional. Gérard Lopez n'a plus vraiment le choix.
Depuis qu'il a repris le club au scapulaire, l'homme d'affaires a multiplié les dribbles pour éviter les sanctions, même si sportivement les légendaires Girondins de Bordeaux évoluent au quatrième échelon du football français. Mais, ce mercredi 15 juillet, c'est l'avenir du club qui va se jouer devant la commission d'appel de la DNCG. Deux choix, soit Bordeaux a les 9 millions d'euros attendus, soit le club sera définitivement en régional, avec le risque évident qu'il soit mis en liquidation judiciaire. Même si Sparta Capital tente de sauver ce qui peut l'être, mais a visiblement du mal pour y parvenir, c'est Gérard Lopez qui est encore une fois au coeur de toutes les attentions. Depuis plusieurs jours, il se dit qu'il refuse de mettre la main à la poche pour apporter ces 9 millions d'euros. Cependant, si les Girondins font faillite, Lopez ne passera pas entre les gouttes et la menace est très grande sur ses épaules.

Bordeaux et Lopez, l'heure est grave

Malgré le relais de quelques rares influenceurs locaux, Gérard Lopez n'a plus vraiment la cote du côté de la capitale girondine. Et si Bordeaux est recalé par la DNCG et s'effondre, il devra assumer personnellement cet énorme fiasco. Selon Laurent Crocis, journaliste de L'Equipe et supporter assumé des Girondins de Bordeaux, l'addition pourrait être lourde pour l'actuel propriétaire du club si une liquidation judiciaire intervient. 
« Le liquidateur pourrait déposer auprès du tribunal de commerce une requête en sanction pour « faute de gestion ». Et, si cette requête était acceptée, Gérard Lopez pourrait encourir jusqu'à quinze ans d'interdiction de gestion, direction, administration et contrôle d'une société en France. Il pourrait être également amené à régler sur sa fortune personnelle « tout ou partie du passif restant » sur la dette écrasée, moins les sommes déjà réglées et les produits de la vente des actifs », précise notre confrère. On aura une réponse à une grande partie de ces questions dès mercredi.

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T'es mal placé pour donner des leçons entre nous..... C'est des joueurs qui sont chez nous depuis un bout de temps, qui ont été preté un peu partout ces dernieres années, qui ne joueront a aucun moment a l'OL. Oubli moi, ca fait longtemps que je t'ai oublié. Alors qu'a l'OM on est capable de mettre des joueurs apres 6 mois ou 1 saison. Rien a voir. C'est un loft si tu veux, on peux aussi parler de joueurs en instance de départ si ca peux te faire plaisir.

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