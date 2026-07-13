OL : Un international sud-coréen accepte l'offre de Lyon

Jun-ho Bae à Lyon après Paris
Toute façon un joueur ne peut pas rester éternellement , si il serait pas parti il serait parti l année prochaine
Obliger de vendre 90 million a trouver on na 0€ de budget cette année.
Mais qu'est ce que tu raconte ?? !! Mais qui dit linverse espece de mongolien Tu me fait dire des chose que jai pas dit ... va te faire foutre espece de gros malade, meme ton compère a qui j'ai répondu a la base majin na pas répondu..sûrement quil sest rendu compte de sa connerie quil a dite envers moi en m'inventant des propos ou des pensées bon il aurait pu répondre avec un mea culpa mais comme les lyonnais lobotomisé les parisiens c'est la meme chose faut pas compter dessus.. et toi tu fais pareil , vous êtes vraiment tous une belle bande d'abruti
La corée du sud a clairement foiré son mondial, pas ou peu de joueur m'ont sautés au yeux. Et puis bon il a des stats pas folles a Stoke City.
C'est vrai qu'on a du mal a dire que l'OM est un tremplin.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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