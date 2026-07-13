OL : Un international sud-coréen accepte l'offre de Lyon

OL : Un international sud-coréen accepte l'offre de Lyon

OL13 juil. , 22:00
parClaude Dautel
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Agé de 22 ans, le milieu international sud-coréen de Stoke City, Jun-ho Bae, a déjà donné son accord pour signer avec l'Olympique Lyonnais. Les deux clubs négocient pour aboutir à un accord.
Présent au Mondial 2026 avec la Corée du Sud, Jun-ho Bae n'a pas eu l'occasion de briller puisqu'il n'a pas quitté le banc de touche durant le court passage de la sélection asiatique dans cette Coupe du Monde. Mais, on pourrait mieux connaître le milieu de terrain, natif de Daegu, puisque Santi Aouna, journaliste de FootMercato, révèle qu'il a d'ores et déjà donné son accord pour rejoindre l'Olympique Lyonnais si Stoke City et l'OL trouvent un accord. Arrivé chez les Potters il y a trois ans pour 2 millions d'euros, Jun-ho Bae n'a plus qu'un an de contrat avec le club anglais, et c'est ce qui a poussé Matthieu Louis-Jean à tenter de négocier pour faire venir Jun-ho Bae dès ce mercato estival. Une opération facilitée par la position du joueur.

Un Sud-Coréen en approche à Lyon

Jun-ho Bae à Lyon après Paris

Notre confrère précise que du côté de Jun-ho Bae, on a d'ores et déjà accepté de venir en Ligue 1 et plus précisément à l'Olympique Lyonnais si un accord financier est trouvé entre les deux clubs. A priori, cela devrait être le cas compte tenu de la situation contractuelle du joueur sud-coréen. En effet, dans un an, Jun-ho Bae sera libre et Stoke City a tout intérêt à le transférer contre une indemnité dès ce mercato estival 2026. Compatriote de Michele Kang, qui est née à Séoul, Jun-ho Bae sait que sa carrière peut être boostée s'il signe à Lyon, d'autant que l'OL pourrait même jouer la Ligue des champions.
Lors de la saison 2025-2026, l'international a joué 45 matches toutes compétitions confondues, sachant que Stoke City s'est classé 17ᵉ sur 24 équipes en D2 anglaise. Milieu offensif, Jun-ho Bae a marqué 3 buts et délivré 3 passes décisives durant la même période. Cela a visiblement été suffisant pour convaincre l'Olympique Lyonnais d'essayer de le faire venir.

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Mais qu'est ce que tu raconte ?? !! Mais qui dit linverse espece de mongolien Tu me fait dire des chose que jai pas dit ... va te faire foutre espece de gros malade, meme ton compère a qui j'ai répondu a la base majin na pas répondu..sûrement quil sest rendu compte de sa connerie quil a dite envers moi en m'inventant des propos ou des pensées bon il aurait pu répondre avec un mea culpa mais comme les lyonnais lobotomisé les parisiens c'est la meme chose faut pas compter dessus.. et toi tu fais pareil , vous êtes vraiment tous une belle bande d'abruti

OL : Un international sud-coréen accepte l'offre de Lyon

La corée du sud a clairement foiré son mondial, pas ou peu de joueur m'ont sautés au yeux. Et puis bon il a des stats pas folles a Stoke City.

OM : Mason Greenwood à Fenerbahçe, c'est fait !

C'est vrai qu'on a du mal a dire que l'OM est un tremplin.

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