ASSE : Le Cardinal s'est fâché, Kilmer Sports obéit
Julien Le Cardinal

ASSE : Le Cardinal s'est fâché, Kilmer Sports obéit

ASSE13 juil. , 19:30
parClaude Dautel
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Pour le premier match de préparation de l'AS Saint-Etienne, Ian Cathro a donné le brassard de capitaine à Julien Le Cardinal plutôt qu'à Gautier Larsonneur. Et l'entraîneur des Verts a confirmé que c'était un choix définitif.
Capitaine de l'ASSE la saison précédente, le gardien de but stéphanois a abandonné ce rôle, le nouvel entraîneur du club souhaitant que ce soit Julien Le Cardinal qui soit le patron des Verts sur le terrain cette saison. Ian Cathro a assumé son choix en expliquant que l'ancien Brestois aura le brassard toute la saison, le coach avouant avoir toujours préféré donner ce rôle à un joueur de champ plutôt qu'à un gardien. Cependant, en choisissant Le Cardinal, l'entraîneur écossais a surtout voulu répondre favorablement aux exigences de Kilmer Sports. En effet, selon Le Progrès, le défenseur central a clairement mis les choses au point en fin de saison concernant certains comportements. Et du côté des dirigeants stéphanois, on estime que Julien Le Cardinal mérite ce statut de capitaine.

L'ASSE a bien compris le message de Le Cardinal

En effet, le quotidien régional raconte qu'après le naufrage de l'AS Saint-Étienne lors du match retour du barrage contre Nice, Julien Le Cardinal avait très explicitement regretté le manque de professionnalisme de certains de ses coéquipiers. « Julien Le Cardinal a été pris au sérieux par la direction stéphanoise qui avait fait un rappel à l’ordre de plusieurs joueurs du groupe au cours de l’intersaison », précisent nos confrères. Autrement dit, le défenseur de 28 ans va dorénavant avoir de vraies responsabilités dans le vestiaire, y compris celle de remonter les bretelles à certains de ses coéquipiers s'ils se laissent aller en cours de saison. C'est pour cela que Ian Cathro en a fait son capitaine, même si l'entraîneur de l'ASSE a tout de même précisé que Gautier Larsonneur était le vice-capitaine stéphanois. Une mise au point qui permet d'arrondir les angles.

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