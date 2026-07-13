OM : Gouiri contacté par un grand d'Europe, attention danger

L'OM ne s'interdit aucune vente lors de ce mercato. Même si Amine Gouiri est loin d'être un des plus gros salaires de Marseille, l'entrée en lice d'un grand club européen pourrait inciter les dirigeants phocéens à se séparer de l'international algérien.

Amine Gouiri n'a pas connu le Mondial qu'il attendait avec les Fennecs, l'Algérie n'ayant pas du tout répondu aux attentes de ses supporters. Seul avantage, l'Olympique de Marseille pourra compter sur lui plus rapidement. Mais, l'avenir de l'attaquant de 26 ans pourrait toutefois s'inscrire loin de l'OM. En effet, même si Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ont pour priorité de se séparer des plus gros salaires de l'effectif mis à la disposition de Bruno Genesio, Amine Gouiri que ne touche « que » 3,2 millions d’euros par saison pourrait être transféré. Selon le compte Team Gouri, deux clubs sont venus aux renseignements pour l'attaquant international algérien et l'un des deux insiste très sérieusement pour tenter de faire venir le joueur formé à l'Olympique Lyonnais.

Gouiri en Ligue des champions grâce à l'OM

Ce sont deux clubs italiens qui ont approché l'Olympique de Marseille pour en savoir plus sur un possible transfert d'Amine Gouiri. Les deux équipes concernées sont l'AC Milan, et surtout Naples, qui est vice-champion d'Italie et jouera donc la prochaine Ligue des champions, contrairement à l'OM. « Le Napoli, qui s'était déjà renseigné en début de mercato, souhaite toujours vivement attirer l’avant-centre marseillais. Le Milan AC ne s'en est tenu qu'à une prise de renseignements en début de mercato », explique le compte Team Gouiri.

Arrivé à l'Olympique de Marseille lors du mercato d'hiver en provenance du Stade Rennais contre 19 millions d'euros, Amine Gouiri a pris de la valeur sous le maillot phocéen. En effet, Transfermarkt estime que l'attaquant algérien pourrait être transféré pour un montant autour de 28 millions d'euros, ce qui pourrait permettre une belle plus-value à l'OM. Cependant, on ne connait pas l'avis du premier concerné, Amine Gouiri, qui n'a jamais masqué son plaisir de rejoindre Marseille. Mais signer à Naples est réellement une opportunité qui pourrait être dure à refuser si tout le monde s'y retrouve.