Un « pied carré » au PSG, Luis Enrique a carte blanche

A la demande de son entraîneur Luis Enrique, le Paris Saint-Germain va tenter de recruter l’Espagnol Ferran Torres. La piste menant à l’attaquant du FC Barcelone ne fait pas l’unanimité. Mais, son profil correspond parfaitement à la philosophie du coach parisien.

Luis Enrique a choisi le successeur de Gonçalo Ramos. Pour compenser le départ du Portugais à l’AC Milan, le coach du Paris Saint-Germain réclame la signature de Ferran Torres. D’autant que l’attaquant du FC Barcelone se retrouve dans une situation complexe. Alors que son contrat expire l’année prochaine, l’international espagnol ne parvient pas à s’entendre avec ses dirigeants au sujet d’une prolongation. Le blocage n’a pas échappé à Luis Enrique, fan du profil de sa cible.

Le Blaugrana n’est pas ce que l’on appelle un pur avant-centre. Polyvalent, Ferran Torres se distingue notamment par sa mobilité et sa disponibilité sur le terrain. L’ancien joueur de Manchester City est donc parfaitement compatible avec Luis Enrique, d’où la validation de L'immigré Parisien malgré la maladresse du Barcelonais à la finition. « Que le PSG se positionne sur Ferran Torres… Dans le profil, honnêtement, ça ne me choque pas, a commenté le youtubeur. Parce que Ferran Torres c'est un joueur qui peut jouer à gauche, à droite, dans l'axe et on sait que c'est un profil qu'il ne faut pas comparer intrinsèquement à Gonçalo Ramos. C'est un profil différent. »

Il a des ratés de dingue ! - L'immigré Parisien

« C'est un profil qui est vraiment dans la DA de Lucho, dans ce qu'il aime, a poursuivi l’observateur du PSG. Maintenant, moi le truc que je répète et que je répétais avec le Barça, parce que vous savez que je suis beaucoup le Barça, il a des ratés de dingue ! C'est une réalité. Le problème qui se posait au Barça, c'était que Ferran Torres était ton titulaire, ce qui ne sera pas le cas au PSG. Maintenant, dans une rotation où Ferran Torres n'est pas ton titulaire, avec le profil qu'il a, en sachant que c'est Lucho qui le veut, ça ne me dérange pas. » Comme Gonçalo Ramos, Ferran Torres serait amené à jouer les doublures d’Ousmane Dembélé.