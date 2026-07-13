Affaire conclue, Lucas Digne signe au PSG après le Mondial

Dix ans après avoir quitté le PSG, Lucas Digne va revenir dans la capitale. Le dossier s'est subitement accéléré et l'accord est total. Le défenseur de l'équipe de France rentrera directement à Paris après la fin du Mondial.

Révélé il y a quelques heures, l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Lucas Digne était visiblement un dossier très avancé et qui avait été travaillé de manière très discrète par Luis Campos. En effet, plusieurs sources sérieuses, dont Fabrizio Romano et le quotidien L'Equipe confirment que non seulement le défenseur international français a donné son accord au PSG, mais qu'en plus sa signature chez les champions d'Europe est d'ores et déjà programmée à son retour après la Coupe du Monde. Titulaire depuis le Mondial, Lucas Digne va donc rejoindre l'incroyable armada d'internationaux français du Paris Saint-Germain. Un club qu'il connaît bien puisqu'il a porté le maillot du PSG entre 2013 et 2016, avec un court passage à l'AS Rome.

Le PSG parle de plus en plus français

Pour recruter l'arrière gauche de 32 ans, qui a encore deux ans de contrat avec Aston Villa, le Paris Saint-Germain n'aura pas à dépenser une fortune. En effet, il dispose d'une clause libératoire à hauteur de 10 millions d'euros, ce qui n'est pas réellement un souci pour Nasser Al-Khelaifi. D'ailleurs, les dirigeants parisiens ont déjà prévenu le club de Birmingham qu'ils allaient payer ces 10 millions d'euros afin que Lucas Digne revienne directement au PSG pour signer son nouveau contrat avant de prendre des vacances bien méritées. En 2025-2026, et en comptant le Mondial 2026, le défenseur a joué 51 matchs. Mais s'il revient au Paris Saint-Germain, le natif de Meaux sait que son rôle sera d'être la doublure de luxe de Nuno Mendes.