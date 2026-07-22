PSG : Barcola pour 150ME, Liverpool va craquer

PSG : Barcola pour 150ME, Liverpool va craquer

PSG22 juil. , 8:40
parClaude Dautel
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Le Mondial est désormais terminé et, comme ses coéquipiers, Bradley Barcola va se reposer avant de reprendre la compétition avec le PSG. Mais l'attaquant parisien fait l'objet d'un intérêt de plus en plus vif de Liverpool.
Les dirigeants des Reds le savent, il va impérativement falloir remplacer Mohamed Salah, et au moment où Jeff Bezos, le patron d'Amazon, pourrait investir à Liverpool, un joueur fait l'unanimité du côté d'Anfield, c'est Bradley Barcola. Il est indéniable que le joueur formé à l'OL a fait des misères à l'équipe anglaise lors des deux dernières éditions de la Ligue des champions, et Barcola a également montré lors du Mondial toutes ses qualités. Stefan Borson, spécialiste du mercato et des finances du football, a confié à Football Insider qu'il est convaincu que Liverpool va tout faire pour recruter l'ailier français du Paris Saint-Germain. « Ils vont probablement signer Barcola, je pense. Donc, Liverpool va dépenser pas mal d'argent », a expliqué l'expert anglais.

Liverpool prêt à monter jusqu'à une somme folle

Et justement, pour faire venir Bradley Barcola du PSG, il va falloir faire une offre qu'il sera difficile de refuser. Au moment où Chelsea a dépensé 137 millions d'euros pour faire venir Morgan Rogers d'Aston Villa, les Reds sont bien conscients qu'ils ne pourront pas proposer moins à Nasser Al-Khelaifi pour essayer de faire venir un joueur que Luis Enrique apprécie énormément. The Athletic affirme de son côté que le Paris Saint-Germain réclame 150 millions d'euros pour donner un bon de sortie à Bradley Barcola. Un prix forcément énorme qui ferait du joueur de 23 ans, mais pas à l'échelle de Liverpool qui l'an dernier avait dépensé cette somme pour recruter Alexander Isak à Newcastle.
En Angleterre, plusieurs journalistes sont convaincus que Liverpool va donc mettre encore une fois 150 millions d'euros sur la table afin d'apporter à Andoni Iraola le joueur dont il a le plus envie. « C'est un joueur qui a remporté la Ligue des champions, il faut payer le prix du marché », a fait remarquer David Ornstein sur TeamTalk. Cependant, pour l'instant, le club anglais n'a pas fait la moindre offre au Paris Saint-Germain, qui de son côté doit recruter dans ce secteur, les pistes Diomandé et Akliouche étant toujours brulantes.

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Enfant roi starifié beaucoup trop tot, très talentueux mais encore une fois , sa starification beaucoup trop tot a mon gout ne l'a pas aidé et ne l'aide pas encore aujourd'hui

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mais du coup il prend toujours tout dans la gueule, mais pourquoi Dembelé ballon d or n a pas fait gagner la France? ou Rabiot, ou Maignan? ou Koundé? je crois que leur role est aussi primordial? en quoi Mbappe devrait etre plus responsable que les autres?

Zidane choisit la France pour l'argent, c’est l’indignation

mouais je reste dubitatif quand meme sur le reel talent de zizou en entraineur il n'a jamais pris de risque en prenant une equipe moins forte

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