PSG : Chevalier a la dalle, Safonov reçoit un message

PSG : Chevalier a la dalle, Safonov reçoit un message

PSG21 juil. , 10:40
parHadrien Rivayrand
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Lucas Chevalier est plus déterminé que jamais après une première saison compliquée avec le PSG. L’ancien joueur du LOSC ne compte d’ailleurs pas quitter le club de la capitale.
Le Paris Saint-Germain reste sur deux victoires consécutives en Ligue des champions et peut aborder la nouvelle saison avec confiance. Luis Enrique souhaite apporter quelques ajustements à son effectif, sans pour autant tout bouleverser.
Ces derniers mois, l’entraîneur espagnol avait pourtant pris une décision forte en choisissant de se séparer de Gianluigi Donnarumma pour installer Lucas Chevalier dans les buts parisiens. Mais l’international français n’a pas réussi à répondre aux attentes, traversant des semaines compliquées avant d’être finalement remplacé au poste de numéro 1 par Matvey Safonov. Dans ce contexte, beaucoup imaginaient que Lucas Chevalier chercherait à quitter le PSG cet été. Il n’en sera finalement rien, bien au contraire.

Chevalier veut s'imposer au PSG

Selon les dernières informations de L’Équipe, l’ancien joueur du LOSC souhaite en effet s’imposer dans la capitale. Besiktas, Tottenham et Aston Villa ont récemment pris des renseignements à son sujet, mais le gardien français ne veut pas donner suite à ces approches.
Désormais, le portier tricolore est attendu pour la reprise de l’entraînement, prévue le 25 juillet. Sa détermination à gagner sa place au sein de l’effectif parisien serait particulièrement appréciée par le staff du PSG. La situation reste toutefois susceptible d’évoluer, le mercato étant encore long et pouvant réserver de nombreux rebondissements.

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La concurrence sera une nouvelle fois très forte la saison prochaine au PSG. Les joueurs les plus performants seront alignés, et Lucas Chevalier semble l’avoir bien compris. Il part néanmoins avec un certain retard sur Matvey Safonov, à qui il est difficile de reprocher quoi que ce soit pour le moment. Mais dans le football, les situations peuvent rapidement évoluer et il faudra tout donner pour se faire justice.
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Derniers commentaires

OL : Tagliafico demande son départ de Lyon

ah oui oui il a gagné tellement de titres avec l'OL et il a joué tellement de matchs de champion league, franchement une vrai réussite hein!!

La colère gronde à Marseille, ils n’ont jamais vu ça

Là entre Freddy Lyon et Lyonnais, t'as un bel échantillon de type qui connaissent que dalle au ballon....Donc si t'es marseillais , je serai toi ca me rassurerait de voir leur predictions!!

EdF : Le staff de Zidane, des surprises et un cas sulfureux

tu vas nous faire bien marrer… 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Tagliafico demande son départ de Lyon

Sacré catin sur un terrain aussi , il faut quand meme le préciser non?!

La colère gronde à Marseille, ils n’ont jamais vu ça

👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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