Belgique : Mark van Bommel succède à Rudi Garcia

Rudi Garcia et la fédération belge de football ayant décidé de se séparer d'un commun accord, c'est Mark van Bommel qui va devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de Belgique.

Les choses n'ont pas traîné chez nos amis belges, puisque moins de 48 heures après l'annonce du départ de Rudi Garcia de son poste de sélectionneur des Diables Rouges, La Dernière Heure et Fabrizio Romano confirment que Mark van Bommel est le nouveau patron de l'équipe de Belgique. Van Bommel va rapidement signer un contrat jusqu'à l'Euro 2028. Agé de 49 ans, l'ancien joueur néerlandais va donc prendre les commandes d'une formation qui s'est tout de même qualifiée pour les quarts de finale du Mondial, et n'a été éliminée que par l'Espagne après avoir posé bien des problèmes aux futurs champions du monde.

Van Bommel n'a qu'un défaut

Du côté du quotidien généraliste belge, on fait tout de même remarquer que l'ancien entraîneur d'Anvers a un souci qu'il va rapidement devoir corriger dans un pays où la rivalité entre Wallons et Flamands n'est pas un mythe. « Le seul inconvénient de Van Bommel est qu'il ne parle pas français, ce qui risque de ne pas être très bien accueilli en Belgique francophone. Le Néerlandais a toutefois l'intention de perfectionner son français. Il devrait y parvenir : il a un don pour les langues et possède de bonnes connaissances en allemand, en anglais, en italien et en espagnol. Pour rappel, Garcia ne parlait pas non plus le néerlandais, et cela n'a jamais posé de problème », fait remarquer notre confrère.