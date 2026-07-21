Ça chauffe en Espagne après le Mondial, le PSG est concerné

Ça chauffe en Espagne après le Mondial, le PSG est concerné

PSG21 juil. , 23:00
parGuillaume Conte
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Le vestiaire du FC Barcelone est prêt à défier son président dans sa quête de Julian Alvarez, si cela débouche sur le départ de Ferran Torres au PSG.
Désireux de quitter l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez est un attaquant de classe mondiale qui fait rêver. Le Real Madrid espérait le faire signer et a mis 150 millions d’euros sur la table. Une offre officielle repoussée tout aussi officiellement par l’Atlético de Madrid, qui a torpillé Florentino Pérez au passage.
C’est au tour du FC Barcelone de passer la seconde couche désormais avec un énorme forcing pour le faire venir. Joan Laporta est persuadé de pouvoir le faire signer, pour un montant inférieur aux 150 ME proposés par le Real Madrid. Mais non seulement l’Atlético n’est pas très chaud à cette idée, mais en plus, l’accueil de l’Argentin ne sera pas forcément idéal.

Le vestiaire du Barça veut garder Ferran Torres

Non pas à cause des tensions lors de la finale de la Coupe du monde, Julian Alvarez n’étant pas le plus vindicatif et les Espagnols étant visiblement au-dessus de cela, mais en raison de la conséquence de cette arrivée. Pour de nombreux joueurs du Barça, l’arrivée de l’ancien de Manchester City pousserait Ferran Torres vers le PSG, et quatre joueurs ont prévenu la direction blaugrana que ce serait une énorme erreur.
Pedri et Gavi, qui sont très proches d’Hansi Flick, ont le sentiment que laisser partir un joueur qui possède des repères dans l’équipe comme Ferran Torres serait une terrible erreur, et c’est aussi le cas de Raphinha, que l’on sait très influent dans les décisions prises par la direction du club catalan. Les Barcelonais estiment, qu’avec Anthony Gordon et Karim Adeyemi, la formation espagnole a déjà de quoi voir venir en attaque et que l’ajout de Julian Alvarez n’est pas utile.
Un plébiscite pour Ferran Torres qui pourrait remettre son arrivée au PSG en cause ? En tout cas, l’Argentin de l’Atlético n’est pas forcément le bienvenu en Catalogne, et il reste désormais un peu plus d’un mois de mercato pour débloquer tout ça.
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