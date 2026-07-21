Zidane choisit la France pour l'argent, c’est l’indignation

Zidane choisit la France pour l'argent, c’est l’indignation

Equipe de France21 juil. , 22:00
parCorentin Facy
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Futur sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane va toucher un salaire supérieur au plafond annuel de 450.000 euros bientôt fixé par les sénateurs. Une exception qui dérange certains chroniqueurs.
L’équipe de France s’apprête à démarrer une nouvelle ère. Zinedine Zidane va devenir dans les prochains jours le sélectionneur des Bleus en lieu et place de Didier Deschamps, dont le contrat est arrivé à expiration après la Coupe du monde 2026. L’ancien entraîneur du Real Madrid va logiquement percevoir un salaire supérieur au plafond annuel de 450.000 euros bientôt fixé par les sénateurs comme l’a confirmé la ministre des Sports Marina Ferrari. « Je rappelle que ce n'est pas un texte d'initiative gouvernementale, ce n'est pas un projet de loi, c'est un texte qui émane du travail de deux sénateurs » a-t-elle rappelé avant de poursuivre.
« Ce n'est pas à l'État d'intervenir dans la rémunération d'une structure privée. Il y aura une dérogation possible pour dépasser ce plafond » a ajouté la Ministre. Autrement dit, la Fédération française de football pourra offrir à Zinedine Zidane un salaire bien plus important. Une énorme erreur selon Emmanuel de Villiers, chroniqueur des Grandes Gueules sur RMC, qui estime que le futur sélectionneur des Bleus pouvait largement se contenter du futur plafond de 450.000 euros par an, soit environ 40.000 euros par mois.
« Zidane est un très grand joueur que les Français apprécient, c’est aussi un grand entraîneur. Il a remporté trois fois la Ligue des Champions et deux fois le championnat d’Espagne, il a un palmarès exceptionnel. Mais s’il vient derrière Didier Deschamps pour l’argent, alors là moi je ne suis pas d’accord. Monsieur Zidane a une fortune considérable, c’est de l’argent qu’il n’a pas volé. Il a une fortune estimée à 130 millions d’euros, est-ce que l’on se rend compte des montants ? Même s’il n’a pas volé cet argent grâce à son talent et son professionnalisme, on peut s’étonner des rémunérations extravagantes dans le milieu du football » a-t-il lancé avant de conclure.
S’il vient pour l’argent, c’est profondément décevant
« S’il vient pour l’argent, c’est profondément décevant. La rémunération de 40.000 euros par mois est tout-à-fait suffisante. Quand on est milliardaire comme Zidane, on a pas besoin d’aller décrocher la timbale en emmerdant la ministre » a-t-il analysé dans un long monologue qui fera certainement sourire les amateurs de football. Selon les derniers échos, le salaire de Zinedine Zidane en tant que sélectionneur devrait avoisiner les 300.000 euros par mois. Des émoluments évidemment très importants mais dans la norme de ce que perçoivent les grands entraîneurs européens en 2026.

Lire aussi

EdF : Deschamps quitte les Bleus et crache au visage de ZidaneEdF : Deschamps quitte les Bleus et crache au visage de Zidane
EdF : Le staff de Zidane, des surprises et un cas sulfureuxEdF : Le staff de Zidane, des surprises et un cas sulfureux
Articles Recommandés
Le Real Madrid Change Davis Et Fonce Sur Rodri
Liga

Le Real Madrid change d’avis et fonce sur Rodri

Ca Chauffe En Espagne Apres Le Mondial Le Psg Est Concerne
PSG

Ça chauffe en Espagne après le Mondial, le PSG est concerné

Morgan_Rogers_Chelsea_signing_2
Premier League

Chelsea officialise l’arrivée de Rogers pour 137 ME

Ol Lois Openda Est Bouillant Pour Signer A Lyon
OL

OL : Loïs Openda est bouillant pour signer à Lyon

Fil Info

21 juil. , 23:22
Le Real Madrid change d’avis et fonce sur Rodri
21 juil. , 23:00
Ça chauffe en Espagne après le Mondial, le PSG est concerné
21 juil. , 22:47
Chelsea officialise l’arrivée de Rogers pour 137 ME
21 juil. , 22:30
OL : Loïs Openda est bouillant pour signer à Lyon
21 juil. , 21:40
Son buteur a une cote d'enfer, un promu contacte l'OL
21 juil. , 21:20
Alban Lafont quitte Nantes pour 1 million symbolique
21 juil. , 21:00
Rudi Garcia viré, les joueurs belges se révoltent
21 juil. , 20:20
Un prometteur défenseur de 17 ans dit oui à l’ASSE
21 juil. , 20:20
Il quitte l’OM, le contre-coup est brutal au mercato

Derniers commentaires

Zidane choisit la France pour l'argent, c’est l’indignation

Même pas arrivé on commence déjà à lui savonner la planche ? On est pas près d'avoir une équipe qui gagne dans ce pays.

Rudi Garcia viré, les joueurs belges se révoltent

Qu’il était un grand entraîneur ? La bonne blague M’Garcia !!!

OL : Tagliafico demande son départ de Lyon

Tu parles de Balerdi ou Medina ? 🤔😂🤣

OL : Tagliafico demande son départ de Lyon

Merci pour tout mais au revoir…

L’Espagne offre le Ballon d’Or à Mbappé

Et puis mbappé a beaucoup changé il a plus la même coupe de cheveux que avant, maintenant il a une coupe de cheveux plus mâture, a paris il avait le crâne rasé c étais un gamin

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading