Zidane choisit la France pour l'argent, c’est l’indignation

Futur sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane va toucher un salaire supérieur au plafond annuel de 450.000 euros bientôt fixé par les sénateurs. Une exception qui dérange certains chroniqueurs.

« Je rappelle que ce n'est pas un texte d'initiative gouvernementale, ce n'est pas un projet de loi, c'est un texte qui émane du travail de deux sénateurs » a-t-elle rappelé avant de poursuivre. L’équipe de France s’apprête à démarrer une nouvelle ère. Zinedine Zidane va devenir dans les prochains jours le sélectionneur des Bleus en lieu et place de Didier Deschamps, dont le contrat est arrivé à expiration après la Coupe du monde 2026. L’ancien entraîneur du Real Madrid va logiquement percevoir un salaire supérieur au plafond annuel de 450.000 euros bientôt fixé par les sénateurs comme l’a confirmé la ministre des Sports Marina Ferrari.a-t-elle rappelé avant de poursuivre.

« Ce n'est pas à l'État d'intervenir dans la rémunération d'une structure privée. Il y aura une dérogation possible pour dépasser ce plafond » a ajouté la Ministre. Autrement dit, la Fédération française de football pourra offrir à Zinedine Zidane un salaire bien plus important. Une énorme erreur selon Emmanuel de Villiers, chroniqueur des Grandes Gueules sur RMC, qui estime que le futur sélectionneur des Bleus pouvait largement se contenter du futur plafond de 450.000 euros par an, soit environ 40.000 euros par mois.

« Zidane est un très grand joueur que les Français apprécient, c’est aussi un grand entraîneur. Il a remporté trois fois la Ligue des Champions et deux fois le championnat d’Espagne, il a un palmarès exceptionnel. Mais s’il vient derrière Didier Deschamps pour l’argent, alors là moi je ne suis pas d’accord. Monsieur Zidane a une fortune considérable, c’est de l’argent qu’il n’a pas volé. Il a une fortune estimée à 130 millions d’euros, est-ce que l’on se rend compte des montants ? Même s’il n’a pas volé cet argent grâce à son talent et son professionnalisme, on peut s’étonner des rémunérations extravagantes dans le milieu du football » a-t-il lancé avant de conclure.

S’il vient pour l’argent, c’est profondément décevant

« S’il vient pour l’argent, c’est profondément décevant. La rémunération de 40.000 euros par mois est tout-à-fait suffisante. Quand on est milliardaire comme Zidane, on a pas besoin d’aller décrocher la timbale en emmerdant la ministre » a-t-il analysé dans un long monologue qui fera certainement sourire les amateurs de football. Selon les derniers échos, le salaire de Zinedine Zidane en tant que sélectionneur devrait avoisiner les 300.000 euros par mois. Des émoluments évidemment très importants mais dans la norme de ce que perçoivent les grands entraîneurs européens en 2026.