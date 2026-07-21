Le Real Madrid change d’avis et fonce sur Rodri

Le Real Madrid change d’avis et fonce sur Rodri

Liga21 juil. , 23:22
parCorentin Facy
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Les appels du pied de Rodri au Real Madrid vont finir par payer. Réticent à l’idée de signer l’international espagnol depuis le début du mercato, le club merengue a changé d’avis sur le joueur de Manchester City.
En fin de contrat avec Manchester City en juin 2027, Rodri se refuse pour l’instant à signer un nouveau bail en faveur du vice-champion d’Angleterre en titre. Et pour cause, le natif de Madrid rêve de signer au Real. Malgré le forcing du joueur et des supporters merengue, Florentino Pérez n’était pas chaud du tout, il y a encore quelques jours, à l’idée de se positionner sur Rodri. La Coupe du monde réalisée par le capitaine de l’Espagne a vraisemblablement changé la donne.
Selon les informations de Ramón Álvarez, le Real Madrid va finalement faire le nécessaire pour rendre possible la signature de Rodri, et ainsi accéder au souhait du joueur de rejoindre le Santiago Bernabeu cet été. José Mourinho a visiblement validé la piste du milieu défensif de 30 ans, tout fraîchement élu meilleur joueur du Mondial 2026. De retour à son meilleur niveau après une rupture des ligaments croisés qui avait jeté un doute sur sa capacité à revenir au top, le Ballon d’Or 2024 a finalement levé toutes les craintes à ce sujet cet été.

Rodri au Real Madrid, ça s'accélère

Après une phase de poule peu convaincante avec l’Espagne, Rodri a rappelé le joueur qu’il était lors de la phase à éliminations directes et notamment lors des chocs contre le Portugal, la Belgique, la France et l’Argentine. En cas de signature de Rodri, sans doute pour un montant aux alentours de 50 millions d’euros, le Real Madrid devra s’activer pour dégraisser au milieu de terrain. Aurélien Tchouaméni est protégé, le Français venant de prolonger jusqu’en 2030. Ce n’est en revanche pas le cas d’Eduardo Camavinga, dont le départ pourrait devenir urgent.
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