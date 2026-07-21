Le Real Madrid change d’avis et fonce sur Rodri

Même pas arrivé on commence déjà à lui savonner la planche ? On est pas près d'avoir une équipe qui gagne dans ce pays.
Qu’il était un grand entraîneur ? La bonne blague M’Garcia !!!
Tu parles de Balerdi ou Medina ? 🤔😂🤣
Merci pour tout mais au revoir…
Et puis mbappé a beaucoup changé il a plus la même coupe de cheveux que avant, maintenant il a une coupe de cheveux plus mâture, a paris il avait le crâne rasé c étais un gamin
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🚨Giro en las últimas horas en el Real Madrid. De no contemplar el fichaje a querer entrar en la operación. No me consta ningún acuerdo con el City, pero sí la intención de explorarlo. El jugador pondrá de su parte. Más detalles en el canal.