OL : Coup de théâtre, feu vert pour Fofana à la Roma

OL : Coup de théâtre, feu vert pour Fofana à la Roma

OL13 août , 12:40
parGuillaume Conte
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Trop gourmand, le FC Porto a fait voler en éclats le transfert attendu de Rodrigo Mora. L'AS Roma fonce vers Lyon pour aller chercher Malick Fofana.
L’Olympique Lyonnais va avoir besoin d’encore une grosse vente pour boucler son mercato en terme de rentrée d’argent. Toute l’Europe le sait, et les noms de Pavel Sulc et Malick Fofana sont désignés pour être les sacrifiés sur l’autel de l’équilibre financier. Très en jambes lors du match retour contre Prague, le Belge fait saliver l’AS Roma. Ce n’est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau en revanche, c’est l’explosion en vol du dossier qui devait envoyer Rodrigo Mora à la Louve.
Alors qu’un prêt avec option d’achat quasiment obligatoire pour un total de 50 millions d’euros était en finalisation, le FC Porto a changé les conditions de ce départ. Le président André Villas-Boas s’est montré beaucoup plus gourmand, exigeant des conditions plus faciles pour lever définitivement l’option d’achat.

L'OL et la Roma, la situation est claire

Même si le super agent Jorge Mendes essaye de remettre le deal à l’ordre du jour, la Gazzetta dello Sport fait savoir que les dirigeants romains sont furieux et abandonnent pour le moment la piste Rodrigo Mora. Le plan B est vite trouvé et Calcio Mercato annonce de son côté que les Romains ont immédiatement repris contact avec l’OL pour Malick Fofana.
Au moins, les choses sont claires avec Lyon, qui a besoin d’une grosse vente et espère toucher 40 millions d’euros avec son jeune ailier. Le niveau de jeu affiché par Fofana est aussi un élément à prendre en compte, maintenant que le joueur a enfin mis derrière lui ses soucis à la cheville. De quoi faire saliver la Roma, qui aura surement du mal à atteindre les 40 ME, mais entend bien faire sa première offre dans les prochaines heures. Avec la bénédiction de l’OL, et celle par extension d’un FC Porto qui a provoqué ce retournement de situation.

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Pas de doute toi tu es l'idiot de ton village. Tu me fais trop rire. Je ne réponds pas à côté, je te répète que je ne veux pas parler sérieusement avec toi. Juste t'emmerder. Et rien d'autre. Tu es trop limité pour les conversations sérieuses. Toi y'en à comprendre?

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Ah ah beh oui puisque tu réponds à côté de la question, j attend toujours que ta fameuse repartie dont tu vantes les louanges sur le fait que ton club n est pas devenu un gros club de chèvres depuis ces 15 dernières années, j attend toujours ton argumentaire

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