OL : Coup de théâtre, feu vert pour Fofana à la Roma

1 Dembélé 2 Kvara 3 Doué 4 Akliouche 5 godts 6 Ferran torres Barcola. Au revoir et merci pour les 120/140 m
effectivement tu t y connais mdrr
faux. c est bien a TA gueule que je crache
Pas de doute toi tu es l'idiot de ton village. Tu me fais trop rire. Je ne réponds pas à côté, je te répète que je ne veux pas parler sérieusement avec toi. Juste t'emmerder. Et rien d'autre. Tu es trop limité pour les conversations sérieuses. Toi y'en à comprendre?
Ah ah beh oui puisque tu réponds à côté de la question, j attend toujours que ta fameuse repartie dont tu vantes les louanges sur le fait que ton club n est pas devenu un gros club de chèvres depuis ces 15 dernières années, j attend toujours ton argumentaire
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🚨 PORTO A CHANGÉ LES CONDITIONS POUR L’OBLIGATION D’ACHAT DE RODRIGO MORA 🇵🇹 ! SON PRÊT À LA ROMA EST LOIN D’ÊTRE FAIT ! ❌ Le club italien propose un prêt de 7 M€ avec OA de 43 M€ qui devient obligatoire si certaines conditions sont remplies dont 60 % de matchs joués et la