Kvaratskhelia marque un but superbe pour le PSG (Vidéo)

Kvaratskhelia marque un but superbe pour le PSG (Vidéo)

PSG12 août , 21:32
parClaude Dautel
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A tout seigneur tout honneur, c'est le PSG qui a ouvert le score ce mercredi soir en Supercoupe d'Europe contre Aston Villa. Et c'est l'inévitable Kvaratskhelia qui a marqué un but superbe dans le plus pur style du joueur géorgien.
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On joue plus plus dans la même cour, "les loups ne perdent pas le sommeil a cause de l opinion des chèvres..." Pas la peine de parler d eux !!!

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Le jour ou tu arriveras à comprendre que le Qatar a tué la Ligue1... tu me feras signe. ^^

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Par contre « inquiète déjà l Europe »…d’où il sort ça alors que la saison n a qu’à peine commencé…

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Ils sont largués complet les blaireaux 😂😂🐐🐐 c'est la hOMte !!

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