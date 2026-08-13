PSG : Victoire pour Chevalier, Suzuki va repartir

Le PSG va lâcher 35 millions d'euros pour recruter Zion Suzuki, et le prêter aussitôt à la Juventus. Lucas Chevalier a gagné son bras de fer et restera numéro 2 cette saison.

C’est un scénario assez inattendu qui va se dérouler dans les prochains jours en ce qui concerne le poste de gardien de but du PSG . La hiérarchie avait changé en cours de saison 2025-2026, Matvey Safonov passant devant Lucas Chevalier en raison des trous d’air trop fréquents de l’ancien du LOSC. Le Russe a fait le travail, sans apporter non plus une garantie à toute épreuve, mais il a démontré une nouvelle fois ce mercredi soir à Salzbourg qu’il savait se mettre au niveau dans les grands rendez-vous.

Chevalier ne voulait pas partir de Paris

Mais Luis Enrique n’était visiblement pas satisfait de ce duo, et a poussé pour le recrutement d’un gardien de premier plan. Le PSG a donc mis 35 millions d’euros bonus compris pour convaincre Parme de lui céder Zion Suzuki, très en vue avec le Japon lors de la dernière Coupe du monde. Une somme majeure qui devait permettre au porter d’origine américaine de concurrencer le Russe et de forcer le départ du Français ? Pas du tout, Lucas Chevalier est persuadé que son avenir au PSG n’est pas terminé, et n’envisage pas une seule seconde de quitter la capitale.

Si Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont parfois frappé fort pour indiquer à un joueur qu’il n’était plus le bienvenu, ce n’est pas ce qu’il va se passer avec Chevalier. En effet, Zion Suzuki fait l’objet d’un accord entre le PSG et la Juventus, et Tuttusport annonce que tout est désormais réglé. Dès que le gardien nippon va s’engager à Paris, il sera prêté au sein du club de Turin pour la saison en cours. L’accord est désormais scellé et fait le bonheur de la Juventus, mais aussi de Lucas Chevalier. De son côté, Paris surprend avec cette décision de ne pas incorporer, même comme doublure, un gardien acheté très cher.