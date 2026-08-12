PSG : Mika Godts arrive à Paris, tout est bouclé

A dix jours de la reprise de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain a décidé d'augmenter le rythme de son mercato. Après Maghnes Akliouche, c'est un autre jeune ailier qui va signer au PSG avant la fin de la semaine.

L'Equipe spécialiste du PSG et du mercato, annonce que Mika Godts sera un joueur du Paris Saint-Germain et rejoindra ses nouveaux coéquipiers avant la fin de la semaine. Luis Campos a parfois été critiqué pour sa relative lenteur dans les négociations, mais le directeur sportif des champions d'Europe a toujours permis, ou presque, à Luis Enrique d'avoir les joueurs que l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain. C'est encore le cas avec Mika Godts, l'ailier international belge de l'Ajax Amsterdam . Même si depuis quelques jours, cela semble être le calme plat dans ce dossier, le patron du recrutement parisien avance ses pions. Au point que Loïc Tanzi, le journaliste despécialiste du PSG et du mercato, annonce que Mika Godts sera un joueur du Paris Saint-Germain et rejoindra ses nouveaux coéquipiers avant la fin de la semaine.

Godts avant la fin de la semaine à Paris

Les négociations ont été tendues avec les dirigeants néerlandais, lesquels ne voulaient pas laisser partir Mika Godts pour moins de 65 millions d'euros. Mais, à en croire les médias néerlandais, le PSG et l'Ajax Amsterdam ont fait un effort ces derniers jours et l'opération devrait se faire autour de 55 millions d'euros. Pour les journalistes qui suivent le prestigieux club néerlandais, il s'agit d'une très belle vente pour le joueur de 21 ans formé à La Gantoise. Mika Godts avait donné son accord au Paris Saint-Germain il y a plusieurs semaines, et ne s'en était pas caché, mais il a laissé les deux clubs s'entendre, ce qui est désormais le cas puisque L'Equipe confirme donc sa signature au PSG avant dimanche.