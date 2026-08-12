PSG : Mika Godts arrive à Paris, tout est bouclé

PSG : Mika Godts arrive à Paris, tout est bouclé

PSG12 août , 12:40
parClaude Dautel
1
Ajouter comme source préférée sur Google
A dix jours de la reprise de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain a décidé d'augmenter le rythme de son mercato. Après Maghnes Akliouche, c'est un autre jeune ailier qui va signer au PSG avant la fin de la semaine.
Luis Campos a parfois été critiqué pour sa relative lenteur dans les négociations, mais le directeur sportif des champions d'Europe a toujours permis, ou presque, à Luis Enrique d'avoir les joueurs que l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain. C'est encore le cas avec Mika Godts, l'ailier international belge de l'Ajax Amsterdam. Même si depuis quelques jours, cela semble être le calme plat dans ce dossier, le patron du recrutement parisien avance ses pions. Au point que Loïc Tanzi, le journaliste de L'Equipe spécialiste du PSG et du mercato, annonce que Mika Godts sera un joueur du Paris Saint-Germain et rejoindra ses nouveaux coéquipiers avant la fin de la semaine.

Godts avant la fin de la semaine à Paris

Les négociations ont été tendues avec les dirigeants néerlandais, lesquels ne voulaient pas laisser partir Mika Godts pour moins de 65 millions d'euros. Mais, à en croire les médias néerlandais, le PSG et l'Ajax Amsterdam ont fait un effort ces derniers jours et l'opération devrait se faire autour de 55 millions d'euros. Pour les journalistes qui suivent le prestigieux club néerlandais, il s'agit d'une très belle vente pour le joueur de 21 ans formé à La Gantoise. Mika Godts avait donné son accord au Paris Saint-Germain il y a plusieurs semaines, et ne s'en était pas caché, mais il a laissé les deux clubs s'entendre, ce qui est désormais le cas puisque L'Equipe confirme donc sa signature au PSG avant dimanche.

Lire aussi

PSG : Barcola commence à effrayer LiverpoolPSG : Barcola commence à effrayer Liverpool
TV : PSG - Aston Villa, à quelle heure et sur quelle chaîne ?TV : PSG - Aston Villa, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Dans les prochains jours, le Paris Saint-Germain devrait donc officialiser les arrivées de Mika Godts, Zion Suzuki et Ferran Torres, alors que la semaine passée les champions d'Europe ont confirmé les signatures de Maghnes Akliouche et Lucas Digne. Et rien ne dit que le mercato sera terminé pour le PSG, qui doit toutefois encore régler le cas Bradley Barcola. Car Luis Enrique a probablement d'autres idées en tête pour réussir un incroyable triplé en Ligue des champions.
Articles Recommandés
Monaco Prepare Une Vente Xxl
Monaco

Monaco prépare une vente XXL

Ol Fenerbahce Recrute Lukaku Pour Achever Lyon
OL

OL : Fenerbahçe recrute Lukaku pour achever Lyon

Om Gouiri Refuse De Partir De Marseille
OM

OM : Gouiri refuse de partir de Marseille

Ol Malick Fofana Vendu 45me Litalie Se Bat
OL

OL : Malick Fofana vendu 45ME, l'Italie se bat

Fil Info

12 août , 14:00
Monaco prépare une vente XXL
12 août , 13:30
OL : Fenerbahçe recrute Lukaku pour achever Lyon
12 août , 13:00
OM : Gouiri refuse de partir de Marseille
12 août , 12:20
OL : Malick Fofana vendu 45ME, l'Italie se bat
12 août , 12:09
Geronimo Rulli quitte l'OM signe officiellement à Manchester City
12 août , 12:00
L'OM aidé par le PSG pour recruter un titulaire
12 août , 11:30
Le PSG menace l'UEFA avant la finale
12 août , 11:10
Strasbourg fait signer une pépite du PSG
12 août , 11:00
OL : 51.000 supporters, Lyon n'en revient pas

Derniers commentaires

OL : Malick Fofana vendu 45ME, l'Italie se bat

Celui qui a la plus belle valeur marchande c'est Fofana et s'il a des touches en Italie il partira.

OL : Fenerbahçe recrute Lukaku pour achever Lyon

Lukaku n'est plus le joueur que l'on connu lorsqu'il jouait à Manchester United et qu'il enfilait but sur but. Mais au vu de sa stature imposante il risque d'occuper et peser de tout son poids sur la défense lyonnaise.

PSG : Mika Godts arrive à Paris, tout est bouclé

Dembelé, Doué, Kvara, Barcola, Gods, Akliouche. 6 joueurs pour 3 places. Même si Barcola s'en va ce qui n'est pas certain encore, il y en a qui vont cirer le banc. Pas sûr que tout ce beau monde reste au PSG à la fin de la saison car il y aura évidemment des frustrés.

OL : Fenerbahçe recrute Lukaku pour achever Lyon

S y il joue autant qu avec la Belgique ça va ☺️

OL : Fenerbahçe recrute Lukaku pour achever Lyon

Des individualités ne font pas une équipe ...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading