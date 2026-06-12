Barcola, une offre arrive après la petite annonce du PSG

Dans son édition du jour, L’Equipe a révélé que le PSG était favorable à un transfert de Bradley Barcola cet été. Une opportunité que les gros club anglais ne veulent pas laisser passer, à commencer par Arsenal.

Le Paris Saint-Germain en a assez d’attendre le feu vert de Bradley Barcola pour une éventuelle prolongation de contrat. Les négociations s’éternisent depuis des mois entre le double champion d’Europe en titre et l’international français, sans pour autant aboutir à un accord alors que le contrat de l’ancien Lyonnais expire dans deux ans, soit en juin 2028. C’est ainsi que selon L’Equipe, le PSG a pris une décision forte : se séparer de son ailier gauche tricolore de 24 ans cet été, avant que sa valeur marchande ne diminue trop.

« Arsenal ne compte pas rester les bras croisés et, même s'il est peu probable que les Gunners dépensent autant que l'été dernier, Arteta bénéficiera d'un soutien important durant ce mercato » écrit le média britannique avant de conclure. La petite annonce du Paris Saint-Germain dans les colonnes du quotidien national n’a pas mis longtemps avant d’arriver aux oreilles des gros clubs anglais. L’un d’entre eux pourrait dégainer dans les jours à venir : Arsenal. Selon les informations du Mirror, les Gunners sont de loin, et donc bien plus que Liverpool, les plus chauds sur le dossier Bradley Barcola.écrit le média britannique avant de conclure.

Arsenal en pole pour Barcola ?

« Le recrutement d'un attaquant est désormais une priorité, Eli Junior Kroupi étant apparemment une cible, tout comme Julian Alvarez et Kvaratskhelia, qui serait intouchable pour le PSG. Barcola est autre candidat important à un transfert » peut-on lire. Les dossiers Kroupi, Alvarez et Kvaratskhelia étant jugés trop onéreux ou tout simplement impossibles à concrétiser, Arsenal a de fortes chances de faire de Bradley Barcola son choix numéro un. Une offre pourrait rapidement tomber sur le bureau de Luis Campos. Le directeur sportif du Paris SG n’a toutefois pas l’intention de brader l’ancien attaquant de l’OL, estimé par le club parisien à 100 millions d’euros au minimum.