PSG : Barcola menacé d'une mise à l'écart, le bras de fer est lancé

Le dossier Bradley Barcola prend une dimension folle et totalement inattendue au PSG, qui menace l’international français de ne pas jouer de la saison après son refus de prolonger.

Bradley Barcola a osé dire non au Paris Saint-Germain et il pourrait bien en subir les conséquences la saison prochaine. Malgré une réelle volonté du club parisien de prolonger son ailier de 24 ans, ce dernier a refusé les avances du double champion d’Europe en titre. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028, Bradley Barcola a fait savoir à sa direction qu’il souhaitait partir tandis que Liverpool, Arsenal ou encore le Bayer Munich sont très intéressés par sa signature. Le Paris SG, qui ne veut plus garder de force des joueurs qui ne sont plus impliqués dans le projet, ne retiendra pas l’attaquant formé à l’OL… à condition de s’y retrouver financièrement.

A ce stade, Paris réclame 170 millions d’euros pour Barcola, une somme que Liverpool par exemple n’est pas enclin à poser sur la table. La situation pourrait vite devenir très stressante pour le joueur puisque selon les informations du très sérieux média The Athletic, Luis Enrique envisage très sérieusement de ne pas faire jouer Bradley Barcola de la saison, si jamais l’ailier de l’équipe de France venait à rester au PSG faute d’offre jugée satisfaisante par le club Bleu et Rouge.

« Des sources proches du PSG indiquent par ailleurs que leur entraîneur, Luis Enrique, ne souhaite recruter que des joueurs engagés ; par conséquent, si le club n'obtient pas le montant souhaité, Barcola pourrait ne pas jouer la saison prochaine » écrit le journaliste Mario Cortegana, réputé pour la véracité de ses informations en période de écrit le journaliste Mario Cortegana, réputé pour la véracité de ses informations en période de mercato . Autant dire que le Paris Saint-Germain frapperait très fort et enverrait un signal colossal en actant une telle décision.

Du côté de Bradley Barcola et de son entourage, on espère bien sûr ne pas en arriver là alors que l’ancien Lyonnais n’a jamais souhaité aller au clash avec le PSG, bien au contraire. Même s’il a refusé de prolonger, Barcola a toujours fait savoir en interne qu’il resterait à Paris sans faire de bruit et sans forcer son départ si aucune offre n’était acceptée par le champion de France en titre. Mais pour Luis Enrique et Luis Campos, voir Barcola rester avec un contrat si court n’est pas envisageable, raison sans doute de ce coup de pression totalement inattendu en cette fin juillet.