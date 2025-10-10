PSG : 90ME pour Hakimi, c'était faux

Le Real Madrid regrette encore d'avoir laissé partir Achraf Hakimi né dans la capitale espagnole et qui a été formé chez les Merengue. Alors, régulièrement, le nom du défenseur marocain du PSG est évoqué pour rejoindre son pote Kylian Mbappé.

Marca a été mêlé à cette histoire d'offre madrilène. Mais c'était avant que le site Culture PSG mette son nez dans cette histoire. C'est un serpent de mer qui ressort régulièrement, Florentino Perez aurait le désir de faire revenir Achraf Hakimi, lequel ne dirait pas non en cas d'offre du Real Madrid puisqu'il pourrait retrouver en Espagne son grand ami Kylian Mbappé. Cette semaine, ce sont les comptes de supporters madrilènes qui ont évoqué une possible offre de 90 millions d'euros pour le défenseur international marocain, sixième du récent Ballon d'Or et héroïque lors de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Une offre d'autant plus surprenante qu'Achraf Hakimi a prolongé cette année son contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2029. Mais qu'importe, mêmea été mêlé à cette histoire d'offre madrilène. Mais c'était avant que le site Culture PSG mette son nez dans cette histoire.

Hakimi ne fait l'objet d'aucune offre de Madrid

Le très sérieux site spécialisé dans le Paris Saint-Germain estime que cet intérêt supposé du Real Madrid est une vaste invention. « Les joueurs indispensables du PSG, et il en est un de façon évidente, ne sont pas à vendre et ont encore moins un prix de fixé. Et après avoir lu Marca de fond en comble, tant le site web que le journal papier, il n'est écrit NULLE PART que le PSG a fixé un prix de 90M pour Hakimi. Dans le seul article récent à propos de Hakimi, il n'est absolument jamais question de cette histoire de prix fixé ni de discussions ouvertes, c'est même tout le contraire puisqu'il est rappelé qu'il a prolongé jusqu'en 2029 », expliquent nos confrères parisiens. Autrement dit, cette soi-disant offre madrilène n'est pas du tout d'actualité, et même si cela devait être le cas un jour, le Paris Saint-Germain y répondra négativement. Luis Enrique compte sur le soldat Hakimi et l'entraîneur espagnol n'a pas l'intention de lui accorder un bon de sorti.