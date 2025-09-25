ICONSPORT_271638_0257

« C’est le pire qui me soit arrivé », Achraf Hakimi sort du silence

PSG25 sept. , 9:40
parGuillaume Conte
Le défenseur du PSG, occupé ces derniers jours par la course au Ballon d'Or et l'actualité chargée avec son club, a néanmoins pris le temps d'évoquer l'affaire qui le concerne depuis plus de deux ans désormais. 
Indiscutable et même incontournable au sein du Paris SG, Achraf Hakimi est certainement dans la forme de sa vie. Et ce qui épate tout le monde, c’est que cette grande forme dure depuis plusieurs années. Inépuisable au poste d’arrière droit, il continue d’apporter offensivement et d’être un élément décisif, que ce soit au PSG mais aussi avec la sélection du Maroc. Un parcours parfait pour l’ancien du Real Madrid, du Borussia Dortmund et de l’Inter Milan. 
En revanche, sur le plan personnel, c’est plus compliqué pour le Lion de l’Atlas, qui a vécu un divorce assez compliqué avec sa femme, avec laquelle il a deux enfants en bas âge. Et depuis deux ans, il est accusé de viol par une jeune femme venue chez lui après des discussions sur les réseaux sociaux. Pendant longtemps, Hakimi a cru que cette plainte resterait sans suite, mais le mois dernier, le parquet de Nanterre a requis un procès pour viol contre le joueur du PSG. 

Du chantage et des sponsors perdus

Ce dernier s’est confié dans l’émission Clique sur cette situation qu’il assure ne pas accepter car totalement illégitime à ses yeux. « C’est le pire qui me soit arrivé. Jamais on ne m’avait causé un tel préjudice. Pour moi, ça a été difficile et ça continue à l’être. Parce que quand on écrit mensonge après mensonge, ça fait mal, surtout pour ma famille. Mes enfants sont encore petits. Ils ne connaissent pas Internet et ne savent pas lire. Mais un jour, ils vont lire ce genre de choses. Et pour moi, voir qu’on a écrit ces mensonges sur leur père, ça n’est pas agréable. Et je ne souhaite ça à personne. Grâce au travail de la police, on a fait de bonnes avancées. Aujourd’hui j’ai l’esprit tranquille. On espère que la vérité éclatera bientôt », a lancé le défenseur du PSG, qui a assuré sur Canal+ avoir plusieurs fois fait l’objet de tentatives de chantage de la part de femmes mal intentionnées, et avoir aussi perdu des sponsors avec cette affaire. 
Derniers commentaires

Ni Real, ni PSG, Vinicius a fait son choix !

L.E ne s'intéresse pas à ce type de joueur ,il n'a pas le profil pour s'adapter au jeu ou on doit etre au service du collectif. Vinicius ne défend pas alors que L.E demande ce boulot à tous ses joueurs. En plus il a une mentalité pourrie

« C’est le pire qui me soit arrivé », Achraf Hakimi sort du silence

Les footeux sont de plus en plus la cible de femmes venales qui les piegent .Il faut rester optimiste et on doit se garder de porter un jugement hatif

OM-PSG : Ligue1+ promet des images inédites

Et tu as le bonjour de guingamp sochaux etc etc😉😉😁

OM-PSG : Ligue1+ promet des images inédites

Mais 13 a 9 ...et nous bientôt on joue ( et j espère gagner )..la vraie coupe du monde ....pleure en silence MC fly.

« C’est le pire qui me soit arrivé », Achraf Hakimi sort du silence

Hélas si la vérité est contraire au désirata des "merdias " ils n'en parleront pas ???

